A kriptovaluta-rajongók hozzájárultak a grafikus kártyák hiányához azáltal, hogy szétkapkodták a készleteket, és játék helyett bányászatra használták – írja a BBC. Az Nvidia vezetősége úgy gondolta, hogy ezt nem kellene annyiban hagyni, és ezért avatkozott bele a gyártásba, a bányászat lassításával biztosítva, hogy a termékei „a játékosok kezébe kerüljenek”.

Hogy azért ne verjék ki teljesen a biztosítékot a kriptobányászoknál, egy egyedi, külön processzort gyártanak majd, amelyet kifejezetten kriptovaluta-bányászatra dolgoznak ki.

Mi a konfliktus oka?

A grafikus kártyák (GPU-k) a játék-PC-k kulcsfontosságú részei. A legújabb játékok futtatása megfelelő teljesítményű modern videókártyát igényel. Az igazi probléma az, hogy hiába jött ki az Nvidia a legmodernebb 3000-es videókártya-családdal, számos tényező – beleértve a gyártási késéseket is a koronavírus-járvány miatt – hozzájárult a hiányhoz.

Az erősebb grafikus kártyák rendkívül népszerűek a kriptovaluta-befektetők körében is, akik tranzakciók feldolgozására és bitcoinok előállítására használhatják fel őket a bányászat néven ismert folyamatban. A bányászok általában egyszerre több grafikus kártyát is használnak, hogy a kriptovaluta bányászatát rentábilissá tevő nagy teljesítményű gépet állítson elő. Ez annyit jelent,, hogy a hardvernek értékben több kriptopénzt kell termelnie a bitcoinokban, mint amennyi a hardver és a futtatásához felhasznált áram ára.

Mit lépett az Nvidia?

Az Nvidia szerint a készülő GeForce RTX 3060 kártya drivere körülbelül 50 százalékkal korlátozza az Ethereum tranzakcióinak hatékony feldolgozását. Ezáltal kevésbé lesz gazdaságos a bányászok számára a kártya használata az Ethereum bányászatához.

Az Nvidia azért összpontosított az Ethereumra, mert

jelenleg ennek a kriptovalutának a legmagasabb globális bányászati hozama bármely GPU-val bányászható kriptopénzzel összehasonlítva, és így valószínűleg ez iránt a legnagyobb a kereslet a bányászatban a GPU-k iránt.

Ugyanakkor a cég úgy döntött, hogy külön „kriptovalutabányász-processzorokat” (vagy más néven CMP-ket) is gyártani fog. Az Nvidia szerint

a CMP-k gyártása nem befolyásolja majd a grafikus kártyák elérhetőségét.

Az Nvidia azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a CMP kártyák nem felelnek meg a GPU-k „szükséges specifikációinak”, viszont kevesebb energiát használnak fel.

Ugyanakkor a kriptovaluták – például a bitcoin – kritikusai szerint még a CMP kártyák által fogyasztott energia is pazarló. David Gerard, az „Attack of the 50 Foot Blockchain” című kriptovalutákról szóló könyv szerzője ezt nyilatkozta még február elején: