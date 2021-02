Aki régóta egyedülálló, megtapasztalhatta az online társkeresés buktatóit: akár tartalmatlan beszélgetések százain, csalódást keltő randik tucatjain lehet túl. Most azonban itt egy módszer, ami új alapokra helyezheti az ismerkedést, ugyanis a szimpla adategyezéseket tudományos megközelítéssel helyettesíti.

De miért ilyen reménytelennek tűnő kihívás, hogy megfelelő partnerre bukkanjunk a jól ismert appokon, mikor az előre beállított szűrőknek köszönhetően megadhatjuk, milyen korcsoportra lövünk, sőt akár külső, iskolázottság vagy a közös hobbik tekintetében is pontosíthatjuk a kereséseinket? – kérdeztük meg egy szakembertől.

A terápiás munkánk során azt tapasztaltuk az egyedülállóknál, hogy régóta nem találnak olyan párt, akivel a kémia is működne, annak ellenére sem, hogy egyszerre több online társkereső oldalon is fent vannak. Az esetek legnagyobb részében csalódásokról számoltak be, és ha valamelyik kapcsolat ígéretesnek is indult, nagyon hamar vége lett

– árulta el Vikár András gyermek- és ifjúságpszichiáter, pszichoterapeuta az Indexnek. A szakember és kollégája éppen ezért úgy döntött, megpróbál a végére járni, mi okozhatja ezt az általánosnak mondható jelenséget, mi hiányzik a netes ismerkedésből, ami elengedhetetlen lenne a párválasztásban.

Persze, fontos egyfelől a külső, a szépség, például ösztönösen a szimmetrikusabb megjelenésű emberekhez vonzódunk. Ám mivel tökéletes szimmetria nem létezik, sejthető, hogy más tényezők is jelentős szerepet kapnak döntésünkben, és nem elhanyagolható az sem, amit otthonról hozunk, mert a szülőkkel való gyerekkori kapcsolatunk kihat a későbbi párválasztásra is. Valami azonban még így is hiányzott a netes randizás képletéből.

Végül a szakemberek rávilágítottak: ez nem lehet más, mint a két ember között keletkező kémia, ami aztán meghatározhatja a kapcsolat kimenetelét. Ez vezetett az optimális párkereső felület megalkotásához.





De mi is az a kémia?

Ez az a bizonyos szikra, más szóval a pillangók a gyomorban érzés, illetve az a felismerés, hogy végre lelki társra találtunk. Ám a pszichológia ennél pontosabb meghatározással él.

Amit a köznyelvben kémiának hívunk, valójában nem más, mint az úgynevezett tükörneuronok együtt rezgése, ami két vagy több ember között jön létre

– magyarázza Jónás Zoltán klinikai szakpszichológus, pszichodráma-vezető. Mivel a párválasztás legjelentősebb része tudattalanul zajlik, ezért olyan eljárást dolgoztak ki, ami éppen ezeket a nem tudatos szempontokat méri. Így lett a MyDestiny Dating az első és jelenleg egyetlen társkereső, amely képes ezt a genetikai tükrözést megvalósítani.

A társkereső felületen a felhasználónak először saját magára vonatkozóan kell képeket választania, majd ezután a vágyott partner feltételezett szemszögéből szintén. A választások pszichológiai jelentőséggel bírnak. Ezáltal már meghatározható a saját, sőt a hozzá legjobban illeszkedő partner profilja is. Az oldalon mindez pontszámokban fejeződik ki, és egy bizonyos pontszám felett várhatóan nagymértékben megfelelnek egymásnak a partnerek.

A szakemberek arra jutottak, hogy az emberek között megjelenő „kémiát” öt igazán fontos szempont határozza meg:

az alap értékrend,

a kifelé megjelenő összetartozás,

a különböző helyzetekhez viszonyulás,

egymás támogatása és

a kapcsolaton belüli harmónia.

Ez az öt szempont – részben tudatosan, részben tudattalanul – mindig felmerül a párválasztás során, és éppen ezeket méri az új online társkereső szolgáltatás.

A MyDestiny a tudattalan, gyerekkori bevésődéseinkből is képes olyan mintát venni, ami által minden eddiginél összeillőbb egyezéseket találunk két ember között. Ez teljesen új megközelítés, hiszen eddig a személyes találkozókon dőlt el, van-e valódi vonzalom.

Ez az ismerkedési mód azoknak is ideális, akik nem mernének azonnal belevágni a randizásba, mivel a szakemberek rendszeresen tartanak csoportfoglalkozásokat azoknak, akik szívesen találkoznának „tét nélkül” a módszerük alapján kiválasztott potenciális partnerekkel. Egy ilyen csoport legfeljebb 20 fős, a találkozás időtartama egy hétvégi nap, és két jelenlévő pszichológus vezeti majd. Természetesen csak azután, hogy erre a járványhelyzet lehetőséget ad. Addig azonban marad az internet és a genetikához kapcsolt gépi segítség.