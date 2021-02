A Facebook feloldotta a hírek tiltását Ausztráliában

A Facebook közöségi oldal közölte, hogy rövidesen ismét lehetővé teszi a hírtartalmak megosztását ausztráliai felhasználói számára

Erről Josh Frydenberg ausztrál pénzügyminiszter beszélt, aki szerint megbeszélésük során Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője azt mondta neki, hogy a tilalom „a következő napokban” véget ér.

A Facebook újra »visszaigazolta ismerősnek« Ausztráliát.

– mondta Frydenberg kedden Canberrában újságíróknak.

Mint ismert a probléma oka a Google és a Facebook szolgáltatásában megosztott hírekkel kapcsolatos törvénytervezet, amely fizetésre kötelezné a cégeket. A törvényt, amit a globális szabályozás lehetséges precedensének tekintenek a múlt héten elfogadta az alsóház és jelenleg az ausztrál szenátus előtt van.

Miért blokkolta a Facebook a híreket?

Múlt csütörtökön az ausztrálok arra ébredtek, hogy nem tudnak hozzáférni a helyi hírportálok által megosztott hírekhez, és ők maguk sem tudják azokat megosztani. A Facebook azzal érvelt, hogy a javasolt jogszabályra reagálva kénytelen volt blokkolni az ausztrál híreket.

A kormány hírkódexének célja, hogy „igazságosabb” tárgyalási folyamatot indítson el a technológiai óriások és a hírcégek között a hírtartalom értékével kapcsolatban. A Facebook és a Google azonban határozottan ellenezte ezt a törvényjavaslatot – mindkettő azzal érvel, hogy a törvény egyszerűen nem értelmezi jól az internet működését. A Facebook azt is elmondta, hogy a hírtartalmakból kevés kereskedelmi haszon származik.

Miért változtatta meg az álláspontját Zuckerberg?

A Facebook vezetősége kedden közölte, hogy a kormánnyal folytatott legutóbbi megbeszélések megnyugtatóak voltak a közösségi platform számára.

A továbbiakban a kormány tisztázta, hogy megtarthatjuk annak lehetőségét, hogy eldöntsük, megjelennek-e hírek a Facebookon, vagy sem, hogy ne kényszerüljünk rá automatikusan, hogy tárgyaljunk a médiaportálokkal.

– mondta Campbell Brown, a Facebook globális hírpartnerségeiért felelős alelnöke.

Olyan megállapodásra jutottunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy támogassuk az általunk választott kiadókat, beleértve a kis és helyi kiadókat is.

– tette még hozzá Campbell.

A Facebooknak már megvan a saját, külön elhelyezett terméke – a Facebook News Tab –, amelyen keresztül díjat fizet a médiaszervezeteknek azért, hogy a „történeteiket” (híreiket) megjelenítsék a platformján. Ez a funkció azonban jelenleg csak az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban érhető el.

A Facebook mellett a Google is megfenyegette Ausztráliát, hogy visszavonja elsődleges keresőmotorját az országból, de a vállalat nemrégiben mégis megállapodást kötött a helyi médiavállalatokkal, köztük a Nine Entertainment, a Seven West Media és a Rupert Murdoch News Corporation nevű médiavállalattal.

A Facebook lépése az ausztrál hírek betiltásával nagy kockázatot vállalt. A lépés világszerte negatív visszhangot keltett – nem utolsósorban azért is, mert kezdetben korlátozta Ausztrália néhány kormányzati egészségügyi osztály és sürgősségi szolgálat oldalát is.

A médiamogul járt a legjobban?

De nem a Facebook az egyetlen, aki szerint nem szerencsés az új törvény megfogalmazása. Sir Timothy John „Tim” Berners-Lee, világháló pontosabban a HTML-nyelv, a HTTP-protokoll és más technológiák kifejlesztője és a World Wide Web Consortium elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a cégek bizonyos tartalmakért történő fizetésére való kényszerítése az internetet „működésképtelenné” teheti.

A törvényjavaslattal kapcsolatban olyan vélemények is felmerültek, hogy azt Rupert Murdoch (Ausztrália számos nagy újságjának tulajdonosa) News Corp médiamogul News Corpjának lobbitevékenységei nagyban befolyásolták. A törvény célja a feltörekvő újságírás védelme volt, nem pedig

a médiadinasztia zsebének kitömése.

Jellemző módon az ausztrálok és a Facebook is a saját győzelmének próbálja beállítani az új döntést, azonban egész biztosan igaz, hogy ez az ügy nagymértékben károsította a Facebook egyébként sem túl fényes imidzsét.

Mit mond most az ausztrál kormány?

Az ausztrál kormány és a Facebook egyfajta kompromisszumra jutottak.

Az ausztrál hatóságok további

négy módosítást vezetnek be

a törvényjavaslatban, köztük egyet, ami azt jelenti, hogy a kormány nem alkalmazhatja az intézkedést a Facebookra, ha utóbbi be tudja bizonyítani, hogy az „jelentős mértékben hozzájárul” a helyi újságíráshoz.

Egyelőre két hónapos mediációs „szünetet” tartanak, amíg a kormány által végrehajtott választott bíróság működésbe lép – így több idő jut a feleknek a magánügylet megkötésére.

Ausztrália legnagyobb, helyi tulajdonban lévő vállalata, a Nine Entertainment elmondta, hogy „örül” annak, hogy a kormány kompromisszumra jutott, és alig várja, hogy folytassák a tárgyalásokat egy lehetséges kereskedelmi megállapodásról.