Lehet, hogy egy újabb márkanévtől búcsúzhatnak az autórajongók

A cseroki törzsek tiltakoznak amiatt, hogy a Stellantis által gyártott dzsipek az ő nevüket használják márkanévként.

Biztos vagyok benne, hogy a jószándék vezérelte azokat, akik így nevezték el az autót, de minket nem tisztel meg az, hogy a törzsünk nevét az autók oldalára nyomják nagybetűvel

– ezt nyilatkozta a Chuck Hoskin Jr. cseroki törzsfő a Car and Driver nevű portálnak.

A Detroit Free Press-nek nyilatkozva a törzsfő azt is elmondta: nem szeretnék, ha a törzsük „dicső nevét" egy nagyvállalat marketingcéljaira használnák fel.

A nevünk még az írásos történelem előttről ered, és minden valószínűség ellenére mind a mai napig létezik. Ezáltal felbecsülhetetlen része mindmáig az identitásunknak

– fejtette ki, hozzátéve: véleménye szerint tisztességtelen, hogy egy vállalat „az identitásukból húz hasznot".

A törzsfő azt is részletezte, hogy aggályaikat már a Fiat Chrysler és a Peugeot egyesüléséből létrejött Stellantis autógyártó cég képviselőinek is jelezték, jelenleg ugyanis ez a cég gyártja a cherokee dzsipeket. Idén év elején már egy újabb darabot, a Jeep Grand Cherokee L-t is a piacra dobták már a széria részeként.

Chuck Hoskin szerint a találkozón a cég képviselői megértették az aggodalmaikat, viszont azóta sem tettek lépéseket annak érdekében, hogy orvosolják a problémájukat. A cég a Detroit Free Press-hez egy nyilatkozatot is eljuttatott megkeresésükre válaszol, amelyben ez áll:

A járműveink neveit nagy gonddal választottuk, és arra törekedtünk, hogy megtiszteljük ezzel az amerikai őslakosok nemességét, bátorságát, becsületét. Ennek jegyében nyitottak vagyunk a tiszteletteljes és nyílt párbeszédre a törzsfőnökkel.

– írták.

A cserokik közel 385 000 fős létszámukkal az Egyesült Államok legnépesebb indiántörzsét alkotják. Többségük Oklahoma államban él, de kisebb diaszpóráik megtalálhatóak az Egyesült Államok számos részén.

A Jeep autógyártó már az 1970-es évek közepe óta használja a cherokee nevet. Az utóbbi években Amerikában több alkalommal is átneveztek olyan márkákat, valamint sportcsapatokat, amelyek a nevükben az őslakosokra utaltak.