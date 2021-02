500 órát sem bír a PlayStation 5 kontrollere?

Erősen kopnak a DualSense: a PlayStation 5 kontrollerénak analóg karjai, méghozzá olyannyira, hogy egy amerikai ügyvédi iroda már tervezi a polgári peres eljárást az Egyesült Államokban a Sony ellen. A jelenség az úgynevezett driftelés: akkor is oldalra húz az irányítás, amikor a gamer nem tolja a kart semmilyen irányba...

Az iFixit oldal tüzetesebben megvizsgálta a Sony tavaly megjelent új konzolja: a PlayStation 5 game-padjának belső architektúráját. Az elemzésük szerint a DualSense analóg karjai 417 órányi használatot bírnak ki, és ez idővel romlani fog.

Mi a probléma oka?

A videóban láthatjuk, ahogy a darabjaira szétszedett kontroller belső komponensei

jelentős részben ugyanazokból az alkatrészekből állnak, mint az előző generációs DualShock 4-é.

A Sony tehát csak részben újított a kontroller technológiáján, sok alkatrész mégis a régi maradt. Az ALPS nevű cég gyártja ezeket a komponenseket, és ők egy táblázatot is összeírtak arról, hogy konkrétan mit bírnak ki a DualSense analóg karjának alkatrészei. Konkrét számokkal összefoglalva: a „potenciométer” (tehát a kar forgatható része) 2 millió ciklust bír ki, de a középső rész (azaz az L3, R3 gombok...) mindössze félmillió ciklust, tehát csak negyedannyit.

Az iFixit egy rendkívül népszerű belső nézetes háborús lövöldözős játékkal, a Call of Duty: Warzone-nal tesztelte a DualSense kitartását, és 417 órányi használatot bírt ki épen az analóg kar. Ha napi két órát nyüstöljük, akkor ezt az élettartamot mindössze hét hónap alatt elérjük – márpedig a kockajátékosok ennél sokkal többet játszanak. Ez azt jelenti az iFixit szerint, hogy még egy átlagjátékos is májusra rendkívüli módon leamortizálja a kontrollerét, a hardcore gamerek pedig még ennél is sokkal gyorsabban.

„Impotencia”

Az iFixit szerint a „potenciométer” kopása okozza az amortizációt, de azt is megjegyezték, hogy a por, illetve más anyag bejutása a kontrollerbe szintén hasonló hibákat okozhat. Három javaslatot tettek: vagy javítsuk (javíttassuk) ki a kontrollert, küldjük vissza a Sonynak garanciára (a vételtől számított 12 hónapig megtehetjük), vagy vegyünk egy másik DualSense-et. („Fogyasztói társadalom”, ugye...)

Továbbá azt se felejtsük el, hogy a PlayStation 5 még mindig világszerte hiánycikk, így tehát korántsem olyan egyszerű egy újabb DualSense-hez jutni, annak, akinek elromlott a sajátja.

Az iFixit egyébként a tanulmány elvégzése után elég furcsának találta, hogy a konzolgyártók nem tervezik az analóg karokat úgy, hogy azokat könnyen ki lehessen cserélni, lévén semmilyen alkatrész nem képes tökéletes és végtelen működésre.

Driftelt a kar, készül a per

Hogy mennyire drámai a helyzet a DualSense ügyében, azt mi sem jellemzi jobban, mint hogy a Redditen egy PS5-vásárló arról írt, hogy mindössze tíz nap után azt tapasztalta, hogy a DualSense analóg karja driftelésbe kezdett, emiatt pedig pontatlanná vált az új,

mindössze másfél hetet használt

konzol kontrollerének irányítása – írta a Kotaku. A konkrét esetet egy Destiny 2-s videóval is prezentálta.

A Sony ügyfélszolgálata a Kotakunak azt nyilatkozta, hogy a DualSense driftelése beletartozik a konzol garanciájába, a postaköltséget viszont a vásárlónak kell állnia, ha egy szervizbe el akarja juttatni a kontrollert.

A Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) névre hallgató ügyvédi iroda bejelentette, hogy a fogyasztói panaszokat szívesen felvállalnák, csak elegendő érintett vásárlót kell találniuk, és

már indul is a polgári peres eljárás a Sony ellen.

A CSK&D neve a gamersajtóban már ismerős: ugyanez az ügyvédi iroda indított egy ugyanilyen eljárást a Nintendo ellen, mivel ott a Switch leválasztható Joy-Conjainak (gamepadjainak) analóg karjai driftelnek hasonló módon – tehát nem „kezdők” az ilyen ügyek terén...

A CSK&D közleménye szerint vizsgálják a polgári peres eljárás lehetőségét a DualSense esetében is, mert driftelés történhet a használat során, vagy akár idejekorán elromolhat a kontroller (itt arra is utalhatnak, hogy az adaptív ravaszok is elég gyorsan elkophatnak). Kiemelték, hogy bizonyos DualSense kontrollereken „automatikus mozgás történhet”, holott az érintett analóg kar éppen nincs használatban, emiatt pedig a játékmenetbe bezavarhat a szóban forgó „driftelés”. Arra kérnek minden amerikai állampolgárt, hogy aki ezt tapasztalja, keresse meg az általuk listázott ügyvédek valamelyikét.