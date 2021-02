Az egyesült államokbeli Wyoming államban tudósok klónoztak egy fekete lábú görényt egy több mint 30 évvel ezelőtt elpusztult állat DNS-mintájának segítségével, jelentette az Associated Press. Az állatot Elizabeth Ann-nek nevezték el, még decemberben született, és kitűnő egészségnek örvend.

Elődje 1988-ban, a klónozás hőskorában pusztult el, és gondozói lefagyasztották abban a reményben, hogy a DNS-technológia fejlődésével egyszer majd visszahozhatók lesznek a már kihalt állatfajok is. A fekete lábú görény ugyanis már akkor is a kihalás szélén állt. A kutatók a klónozás technológiájának fejlődésével több, a kihalás szélén álló vagy már kihalt állat visszatérésén dolgoznak, mint például a mongol vadló vagy a vándorgalamb, amely 1914-ben halt ki. Az utolsó példányt kitömték, így talán DNS-mintát is lehet szerezni belőle. A madarak sikeres klónozása a gyakorlatban bonyolultabb az emlősökénél, de elviekben nem lehetetlen. Ennél is érdekesebb lehet talán az, hogy néhány napja az eddigi legrégebbi DNS-minta sikeres szekvenálását is bejelentették Stockholmban.

Egy sztyeppei mamutról van szó, és legalább egymillió éves a lelet.

Maga a sztyeppei mamut a köztudatban inkább élő gyapjas mamut őse, és az ormányosok legnagyobbjai közé tartozott. Ennyire régi DNS-minta túlélése és sikeres szekvenálása eddig csak elvi lehetőségnek tűnt, és a lelet így is legalább kétszer annyi idős, mint az eddigi legrégebbi, sikeresen analizált minta, amely egy pleisztocén korszakban élt lóból származott. A világ egyik legrangosabb interdiszciplinális szaklapjában, a Nature-ben megjelent tanulmány szerzője, Love Dalén professzor a minta korát érzékeltetve rámutatott, hogy ez még a homo sapiens előtti időkből származik. Innen persze nem meglepő, ha beindul a fantáziánk, és ha nem is dinoszauruszok, de talán mamutok klónozását vízionáljuk. Ilyesmivel egyébként nemrég Japánban meg is próbálkoztak, sikertelenül.

A mostani felfedezés talán új lendületet ad ennek is. Több állatfaj klónozása manapság már akár rutinfeladatnak is tekinthető, így például házi a kedvenceké is. Erre akár már privát megrendelésre is van lehetőség, bár jelenleg még elég borsos áron.