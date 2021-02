Újabb TicTac-ufót észleltek Új-Mexikóban

Vasárnap az American Airlines Phoenixbe tartó 2292-es járatának pilótái szokatlan kérdéssel fordultak a repülésirányítókhoz.

Van rajtunk kívül más is a légtérben? Mert valami most repült át felettünk. És gyűlölöm ezt mondani, de ez a valami, egy hosszúkás hengeres tárgy, egy cirkálórakéta vagy micsoda, nem tudom, mi volt ez, épp most szállt el felettünk, de baromi gyorsan

– mondta egyikük a CBS amerikai hírcsatornához eljutott hangfelvételen.

A légitársaság megerősítette, hogy az adás valóban a Cincinnatiból Phoenixbe tartó 2292-es járatról származik. Az esetet természetesen jelentették az FBI-nak is, amely jelezte, hogy más forrásból is értesült az incidensről.

Továbbra is az az álláspontunk, hogy vizsgálatok megindítását sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudjuk, azonban azt elmondhatom, hogy a rendeltetése szerint az FBI ellátja a lakosság védelmének feladatát, amelynek során folyamatos az információk megosztása szövetségi, tagállami, helyi és törzsi partnereivel

– mondta Frank Fisher, az FBI Új-Mexikóban található albuquerque-i irodájának szóvivője.

A szövetségi repülésügyi hatóság (Federal Aviation Administration) úgy nyilatkozott, hogy a pilóták néhány perccel vasárnap dél után jelentették az észlelést, amely a repülés irányítók radarján nem volt látható.

A Pentagon szóvivője cáfolta, hogy az Új-Mexikó déli részén található White Sands rakétalőterétől több mint 550 kilométer távolságban jelentett incidenshez a hadsereg bármelyik fegyvernemének köze lett volna. Nyilatkozatában leszögezte, hogy sem a kutatás-fejlesztésért felelős DARPA, sem a Rakétavédelmi Ügynökség, sem az interkontinentális ballisztikus rakétákért és cirkálórakétákért felelős Stratégiai Parancsnokság nem hajtott végre tesztet vasárnap délben, ami, lássuk be, szokatlan időpont is lenne egy kísérlethez. Külön érdekesség, hogy nemcsak a White Sands-i kísérleti rakétalőtér, hanem az ufóbalesetről elhíresült Roswell is a nagy kiterjedésű állam területén található.

A tárgy leírása meglehetősen hasonlít a TicTac-incidens során elhíresült repülő tárgyakéhoz, bár azokat a haditengerészet radarjai gond nélkül követték.