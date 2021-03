Orosz csúcstechnológia került amerikai kézre Líbiában

Jól mutatja felfordult világunkat, hogy egy modern katonai eszköz, eredeti vásárlójától jelentős távolságra került idegen kezekbe. 2020 júniusában egy titkos rakományt hordozó C-17 Globemaster III száll fel Líbiából, rakterében az elmúlt időszak egyik talán legfontosabb katonai zsákmányával, egy orosz gyártmányú Pancir Sz-1-el.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary A zsákmányolt eszköz elszállítása. Már itt is látszik, hogy nem sértetlenül került új tulajdonosaihoz.

A fogás jelentőségét az adja, hogy az általában 8 kerekű teherautóra telepített rendszer az egyik legmodernebb orosz gyártmányú légvédelmi rendszer. A rövid hatótávolságú, vagy másképp pontvédelmi rendszer, egy fázis vezérelt radarból, illetve elektro-optikai felderítő és tűzvezető rendszerből, valamint 12 darab 57E6 típusú légvédelmi rakétából, illetve két darab 30 milliméteres gépágyúból áll. Az eredetileg az Egyesült Arab Emirátusok részére szállított eszközt tulajdonosai a líbai polgárháború során hagyták magára, amit utána diadalittasan szállították bázisukra, amelyről több fénykép is készült.

A Pancir alaposabb elemzés, azaz szétszerelés és összerakás után valószínűleg a Wright Patterson légibázisra, kerül, ahol az amerikai légierő légi és űrhadviselési hírszerző központja található. Itt vannak kiállítva az úgy nevezett zsákmány anyagok is azaz, az ellenféltől zsákmányolt, lopott, vagy egyéb módon megszerzett eszközök is.

Jelentősen csökkenti az újdonság varázsát, hogy a rendszer Irakban, Jordániában, és Algériában is rendszerben áll, azaz a közel tíz éve gyártott eszközről szövetségeseitől az amerikai kormányzat már bőséges információval rendelkezik. Ráadásul a Pancir a fenti képen is látható, erősen sérült állapotban került a rivális lázadó csoport kezére. Az esetről a the Times adott hírt.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary Ugyanaz az eszköz fellelésének helyszínén. Jól láthatóak az égés nyomai. Hát nem erre mondják, hogy gyári csomagolásban az biztos!

A fenti három tény együtt (viszonylag ismert technológia, jelentősen sérült állapotban került más birtokába, amiről elismert újság klikkvadász módon tájékoztat), érzékletesen tárja elénk a III. évezred harmadik évtizedének hírfogyasztását.