Tizennégy magyar városban frissül a Google Street View

A Google autói egy hét múlva újra elindulnak 14 magyar nagyvárosban, hogy a Street View, azaz az Utcakép szolgáltatásait frissítsék − tájékoztatta az MTI-t a Google Magyarország. Az autók a következő hónapokban többek között

Miskolcra,

Egerbe,

Debrecenbe,

Szolnokra,

Nyíregyházára,

Békéscsabára,

Szentesre,

Veszprémbe,

Tatabányára,

Szombathelyre,

Sopronba,

Pécsre,

Kaposvárra és

Szekszárdra is ellátogatnak.

Az újbóli bejáráson utak, autópályák és városok Google Street View képeit frissítik a Google Térképen. Az alkalmazásnak köszönhetően a felhasználóknak lehetőségük nyílik már most is virtuálisan meglátogatni a magyar városok többségét, számos várat, kastélyt, építészeti, valamint természeti csodákat, beleértve a nemzeti parkokat is.

Az Utcakép jelenleg a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkot is.