Újabb felvonás az F–35-ös vadászgép szappanoperájában

Az sosem jó jel, ha a biztonság és egyensúly fenntartására szolgáló dollármilliárdos katonai eszközök beszerzése egy többfelvonásos drámára hasonlít. Ennél már csak az a rosszabb, ha a Tévedések vígjátékára emlékeztet. A Forbesban megjelent, óriási vihart kiváltó írás után Charles Brown Jr. vezérezredes, a légierő tábornoka úgy cáfolta az ott leírtakat, nos, hogy mondjuk, szóval úgy, hogy

A cikk megjelenése után, egy médiakerekasztal-beszélgetésben a tábornok visszautasította, hogy az F–35 megbukott volna – folytatja a szövevényes történetet az Air Force Technology honlap.

Brown szavai szerint a típus a légierő harcászati feladatainak (Tactical Air – TacAir) alapját képezi, és az 1997-ben meghatározott 1763 darab repülőgépet rendszerbe fogja állítani a haderőnem.

Rendelünk további F–35-ösöket, most is és a jövőben is. Azért idéztem azt a vadászgépekről szóló tanulmányt, mert jobban fel akarjuk mérni az F–35-ösök és az esetleg azt kiegészítő lehetőségek szempontjait. És 10 vagy 15 évvel előretekintve meg akarom érteni, hogy fog kinézni a légierő, mondjuk, 15 év múlva, amelynek alapképességeit az F–35-ös adja

– tette hozzá magyarázatképpen.

Amikor a folyamatban lévő TacAir-tanulmányról és annak darabszámra vonatkozó következtetéseiről kérdezték, így válaszolt:

Először várjuk meg a tanulmány eredményeit, most a korábban érvényes szám, az 1763 F–35A a cél. Amikor elkészül a tanulmány, abban benne lesznek a lehetséges opciók, mert eleve úgy kértem fel csapatot, hogy több lehetőséget vázoljon fel, mert biztosra akarok menni, hogy rendelkezünk a megfelelő képességekkel. [Az F–35A változat a légierő hagyományos fel- és leszállásra (CTOL) alkalmas típusa – S. B.] És ez azt jelenti, mint már említettem, hogy az 1763-as darabszám eléréséig folyamatosan vásárolunk, de arról is gondoskodnunk kell hogy a megfelelő képességet is elérjük, de költséghatékony módon. Úgy tudom, elindult a közös munka a gyártóval, a Lockheed Martinnal és másokkal is, mert a költségoldalról is van nyomás. De a szándék az, hogy a fenti számokat elérjük. A tanulmány abban fog segíteni, hogy megtaláljuk a legjobb odavezető utat.