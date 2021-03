Súlyosabb kimenetelű férfiaknál a koronavírus-fertőzés

Elég egy pillantást vetni a koronavírus halálozási statisztikáira, hogy lássuk, több férfi hal meg a fertőzésben, mint nő. Bár a férfiak és nők nagyjából hasonló arányban fertőződnek meg, a betegség lefolyása a férfiaknál gyakran súlyosabb. Németországban a 40 és a 69 év közötti korosztályban kétszer annyi férfi halt meg.

A Frankfurti Egyetemi Kórház virológiai intézetének igazgatója az NDR The Coronavirus Update című podcastjában elmagyarázta, miért különbözik az immunválasz férfiaknál és nőknél.

A nők immunrendszere genetikailag és hormonálisan is jobb. Tudjuk, hogy a női hormonok jobban képesek stimulálni az immunrendszert, ezért a nőknél erősebb immunválasz alakul ki a vírusfertőzésekkel szemben, mint a férfiaknál

– mondta Sandra Ciesek, aki szerint a nemek közti eltérésnek az is az oka lehet, hogy a férfiak lényegesen gyakrabban dohányoznak és fogyasztanak alkoholt, márpedig mindkettő kockázati tényező.

De a vércsoportnak is hatása lehet a fertőzés könnyebb bejutására a szervezetbe. A Blood Advances című amerikai orvosi folyóirat beszámolója szerint a vírus receptorkötő doménje fokozottan kötődik az A vércsoport antigénjeihez, ami azt jelenti, hogy az A vércsoportú emberek körében nagyobb lehet a fertőzés kockázata.

Azonkívül, hogy ki és milyen okok miatt fertőződik meg nagyobb valószínűséggel vagy betegszik meg súlyosabban, további vita folyik arról is, milyen úton juthat be a koronavírus a szervezetbe. A maszkok ugyan csökkentik a kockázatot, ám egy ausztrál szemész szerint a szem védelme lehet a hiányzó kulcs. A The Lancetben megjelent tanulmány úgy fogalmaz, hogy

a szem a vírus átjárójaként működhet.

A szemek a könnycsatornán keresztül csatlakoznak a nasopharynxhez, és a védtelen szem könnyen hozzáférhető a vírus számára. A szemüveg fizikai akadályt jelenthet ebben.

A szemen keresztüli fertőzés elmélete ellen szól ugyanakkor a frankfurti virológus szerint az az érv, hogy a szemnek kevés az úgynevezett belépési receptora. Ezenkívül alig volt kimutatható vírus a betegek könnyfolyadékában, és maga a könny sem volt fertőző a Sandra Ciesek által megismert vizsgálatokban. Bizonyos területeken, például a fertőzöttek gondozásában ugyanakkor a szem védelme hasznos lehet – mondta.