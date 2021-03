Csak sci-fi-ben láthattunk olyat, mint a Microsoft Mesh

A Microsoft múlt héten rendezte meg az idei Ignite konferenciáját, amelyen egyrészt bejelentett egy rejtélyes, új Windows verziót, másrészről pedig egy egészen különleges, új technológiát mutatott be.

Bárhol a világban belecsöppenhetsz a közös kiterjesztett valóságba

A redmondi cég Mesh elnevezéssel fejlesztett ki egy olyan vadonatúj kommunikációs platformot, amelyben a világ bármely pontján élő emberek egy közös, holografikus kiterjesztett valóságban tudnak egymással beszélgetni. Ez a kiterjesztett valóság tehát egyben „kevert valóság” („mixed reality”) is, hiszen úgy vegyíti a valós világ és a virtuális valóság elemeit, hogy mindez egyben kommunikációs eszköz is – olyan, mint egy holografikus technológiával megoldott „Skype”, ahol egymással akár virtuális ünnepségeket is tarthatunk, de munkára, céges konferenciákra, tanulásra (távoktatás!) is nagyszerűen alkalmas lehet.

Az Azure cég által kiterjesztett platform emellett nem csak azt teszi lehetővé, hogy különböző fizikai helyeken élő emberek vegyenek részt ezekben a holografikus találkozókban, hanem azt is, hogy sokféle eszközt használjanak ehhez, tehát nincs limitálva ez a technológia egyfajta kütyüre.

Ez a kevert valóság álma volt mindig is, erről szólt az egész ötlet a kezdettől fogva.

- hangsúlyozta Alex Kipman, a Microsoft fejlesztőmérnöke, aki a technológiát prezentálta a videóban, amelyet lent is meg tudnak tekinteni.

"Maradj otthon" a valóságban – találkozzunk a holografikus térben

Ezt a technológiát a Microsoft persze kifejezetten a jelenlegi, szűnni nem akaró koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre fejlesztette ki, amely ilyen módon, egy egyszerű Facebook, vagy Skype-chathoz képest sokkal látványosabban teszi lehetővé, hogy a járvány előtti személyes találkozók helyett biztonságosan, az interneten keresztül röffenhessünk össze.

Ráadásul elvileg csak a fantáziánk szab határt, hogy milyen vizuális elemeket helyezünk el a holografikus térben. Az ilyen virtuális találkozók akár forradalmasíthatják a „team meetingeket”, vagy céges szintű virtuális előadásokat is, ahol például egy terméket - illetve annak holografikusan kidolgozott mását - mutatják be egymásnak a virtuális konferenciában résztvevő céges munkatársak.

Egyelőre még csak avatarok lehetünk

A sci-filmes hasonlatnak egyelőre még csak az szab határt, hogy a technológia jelenlegi szintjén csak virtuális avatarok formájában tudnak megjelenni a holografikus közvetítésekben, de a Microsoft már dolgozik rajta, hogy a résztvevők az eredeti, fizikai megjelenésük egy pontos, fotorealisztikus verziójával vegyenek részt a virtuális találkozóban.

Ez utóbbi technológiát egyébként a cég elvileg már kidolgozta, ugyanis már egyszer ezt szintén demózták, de esélyesen még némi időre van szükségük, hogy a holografikus platformba integrálják.

A technológia emellett felkeltette az érdeklődését két olyan művésznek is, mint Guy Laliberté, a Circle du Soleil alapítója és a Terminator, Avatar és más sci-fi filmek rendezője: James Cameron, akik John Hanke-val, a Niantic nevű, kiterjesztett valóságot kidolgozó cég CEO-jával együtt csatlakoztak virtuálisan Kipman bemutatójához, hogy átbeszéljék, milyen módon segítheti a saját művészi vízióikat és adhat ötleteket nekik ez az új technológia.