Segítsen kiválasztani az űrerő új rendfokozatait!

A Marvel megihlette, a sitcomok megénekelték, a lakosság most rangokkal ruházhatja fel az új amerikai haderőnemet.

Sajnos több okból kifolyólag a honvédelmi alapismeretek, és ezáltal a fegyveres erőkre vonatkozó alapinformációk kikerültek a középiskolák többségének tanmenetéből, de ahogy a rendőr a rendet, a tűzoltó némi képzavarral a tüzet, a mentős pedig totálisan hamis metaforával az egészséget őrzi, úgy védi a katona az országot.

De utóbbiakról sokkal kevesebbet tud a közvélemény, mint az előbbiekről. Egy szó, mint száz, egy ország fegyveres erői haderőnemekből állnak, úgymint légierő, szárazföldi erők, haditengerészet, tengerészgyalogság satöbbi.

Fotó: Wikipedia Az Amerikai Űrerő pecsétje

Ahogy mi is megírtuk, viszonylag ritkán kerül rá sor, hogy új haderőnem szülessen, márpedig az Egyesült Államokban már néhány éve ez zajlik. A 2019 decemberében létrehozott hatodik fegyvernem az űrerő (Space Force) kapott már logót,hírszerzést, most pedig a közösségi médián keresztül kéri a lakosság segítségét abban, hogyan nézzenek ki a legénységi és altiszti rendfokozatok (a közbeszédben gyakran és helytelenül rangjelzések) – tudósít a Military.com.

Szóval az űrerő jövőbeli rendfokozatai nagyban hasonlítanak a légierőére. A születőben lévő, új katonai terület kínjait egy megegyező című sitcomban már Steve Carell is a képernyőre vitte, ennek része, az egyenruha kiegészítőin túl, azonban egy teljesen új nyelvezet kialakítása is. A folyamat során a Trump kormányzat alelnöke, Mike Pence a haderőnem első születésnapján 2020 decemberében jelentette be, hogy az űrerő tagjainak gyűjtőneve őrző (guardian) lett.

Katonáink, tengerészeink, repülőseink, tengerészgyalogosaink és parti gárdistáink mellett immár őrzőink védik nemzetünket, most és a jövőben!

– mondta Pence. Persze az éles szemű megfigyelők azonnal kiszúrták a hasonlóságot a Marvel-féle Galaxis Őrzői (Guardians of the Galaxy) és az új titulus között. Többek egybehangzó véleménye szerint a korábban és nem hivatalosan használt változat az űrharcosok (space warfighters) találóbb lett volna, bár az űrerő mindig siet leszögezni, hogy fő feladata a megfigyelés és információgyűjtés.

Fotó: Facebook / Air Force Amn / Nco / Snco A tervezett rendfokozatok három variációja

Összefoglalva a fentieket, akinek van kedve, az ezen a linken szavazhat az őrzőtől a főtörzsőrmesterig terjedő rendfokozati jelzésekről.