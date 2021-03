Irtja az oltásokról szóló álhíreket a YouTube

A YouTube szóvivője szerint a videók ellentmondanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vagy az egészségügyi hatóságok, például az NHS-nek az oltóanyagokról kiadott eddigi információinak – adta hírül a BBC. A YouTube októberben tiltotta be az oltásokkal kapcsolatos félretájékoztatást, hogy visszaszorítsa a vakcinák diszkreditálására tett kísérleteket.

A cég vezetősége közölte: az elmúlt évben több mint 800 ezer videót távolítottak el a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás miatt. Ezek között nemcsak vakcinákra kiterjedő anyagok találhatók, hanem a vírussal kapcsolatos szélesebb körű,

„ORVOSILAG MEGALAPOZATLAN”

állításokat hangoztatók is. Olyan videók is beletartoznak, amelyek hamis állításokat tartalmaznak, például miszerint a vakcina embereket öl meg, meddőséget okoz, vagy egy titkos mikrocsipet rejt, amit a befogadókba ültetnek be.

A világjárvány korai szakaszában a YouTube számos összeesküvés-elméletnek adott teret a betegségről, például hamis állításokat a nem létező „gyógymódokról” is. Bár egy ideje már rendszeresen irtják az ilyen videókat, a tartalom megtalálása és törlése továbbra is kihívást jelent a YouTube és más közösségi platformok számára.

Az egész világjárvány alatt sokan bírálták a közösségimédia-oldalakat, amiért lassan léptek fel a káros dezinformációkkal szemben. Az elmúlt hónapokban különösen sokat foglalkozott azzal a sajtó és a közvélemény, hogy ezek a platformok mennyire engedték, hogy a vakcinával kapcsolatos álhírek elszaporodjanak.

A BBC-cikk szerint egyértelmű, hogy az oltásellenes tartalmak már jóval az oltás megkezdése előtt elrettentették attól a befolyásolható emberek egy részét, hogy beoltassák magukat. A helyzetet tovább rontja, hogy az elhivatott aktivisták kisebbsége, aki káros oltásellenes tartalmat terjeszt online platformokon, egyre kifinomultabb taktikákat alkalmaz, és ez megnehezíti az olyan videóplatformok moderálását, mint a YouTube.