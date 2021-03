„Pedofilter” az Instagramon

A felnőtt felhasználók ezentúl csak az őket követő tinédzsereknek küldhetnek üzenetet privát módon. Az üzenetek mellett pedig egy figyelmeztetés fel lesz tüntetve, amely emlékezteti a tizenéveseket, hogy nem kell reagálniuk semmire, ami „kényelmetlenül” érheti őket.

Csak akkor működik, ha a felhasználók nem hazudnak

Ezek az intézkedések viszont csak abban az esetben működnek, ha a fiatalkorú felhasználók

a tényleges életkorukat adják meg,

mely helyett a fiatalok sokszor idősebb kort hazudnak, hogy elkerüljék korlátozásokat. Hasonlóképpen, a különféle idősebb szexuális ragadozók is fiatalabb kort adhatnak meg a sajátjukénál, hogy az Instagram új korlátozásait elkerüljék.

Az Instagram közölte, hogy „új mesterséges intelligenciát és gépi tanulási technológiát” fejleszt, hogy „az életkor-ellenőrzés kihívásainak megfeleljen”, különösen azokban az esetekben, amikor a fióktulajdonosok nem voltak őszinték. Magyarán: „hiába hazudsz fiam, az AI úgyis rájön” – állítja az a cég (a Facebook), amelynek mesterséges intelligenciái közismerten erős kihívásokkal küzdenek, még sokkal egyszerűbb feladatoknál is rengeteget tévednek például a moderálás terén.

Privát fiók – nem újdonság

Az Instagram használatához a minimális életkora hivatalosan 13 év. A platform vezetősége most a BBC-nek azt is elárulta, hogy most felajánlotta a „fiatal” számlatulajdonosoknak a lehetőséget, hogy „privát fiókot” nyissanak, a hagyományos helyett.

Ha a tinédzser nem a" privát "lehetőséget választja a regisztráció során, később értesítést küldünk nekik, kiemelve a privát fiók előnyeit és emlékeztetve őket arra, hogy ellenőrizzék a beállításokat.

- írta az Instagram blogja.

A privát fiók annyira nem számít újdonságnak, lévén januárban a rivális TikTok jelentette be, hogy 16 éven aluliak fiókja alapértelmezés szerint privát lesz majd. Emellett a TikTokon a 13-15 éves gyerekek jóváhagyhatják, hogy a "barátokat" kommentálják-e posztjaikat, és megválaszthatják azt is, hogy az elkészült videók nyilvánosak legyenek-e, vagy sem. (Mondjuk érdekes kérdés, hogy ezek a lehetőségek miért nem illetnek meg minden TikTok felhasználót alapból.)

Az Egyesült Királyságban egyébként egy új törvénytervezet készül, amely felhatalmazást adna az Ofcomnak (a brit hírközlési hatóságnak), hogy

blokkolják azokat az online szolgáltatásokat,

amelyek nem védik meg a gyermekeket, de ha megszavazzák is, nem valószínű, hogy a törvény 2022 előtt életbe lép.