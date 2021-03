Bűnösnek vallotta magát az amerikai tinihacker

Graham Ivan Clark 17 éves volt, amikor az egész csalást koordinálta, amellyel különböző hírességek profilját törte fel - köztük

Kim Kardashian West, Kanye West, Elon Musk, Bill Gates és Barack Obama fiókját is.

Clark története nem lesz olyan happy end, mint más hackereké, akik például a kormány által megbízott etikus hackerekké váltak: három év letöltendőt kapott a vádalku részeként, a floridai bíróság ítélete alapján. Igaz, ebből a hároméves büntetésből már 229 napot letöltött előzetes letartóztatásban. Clark most 18 éves, de „fiatalkorú bűnelkövetőként” ítélték el, a büntetés egy részét egy kiképzőtáborban is teljesítheti - számolt be az ügyről a Tampa Bay Times. Járulékos büntetésként Clarkot a rendfenntartók engedélye és felügyelete hiányában eltiltják a számítógépek használatától.

Fotó: Hillsborough County Sheriff's Office

A nagy átverés

A fiatal kiberbűnöző tavaly július 15-én törte fel az említett fiókokat és a hírességek nevében arra ösztönözte a követőiket, hogy adományozzanak bitcoinokat különféle – elég homályos – „a koronavírus-helyzetben való védekezést elősegítő projektekhez”. Ehhez pedig egy jellemzően átverés stílusú rábeszélő szöveget fogalmazott meg:

"Mindenki arra kér, hogy adjak vissza a pénzből. Ön 1000 dollárt utal, én visszautalok 2000 dollárt."

- állította Clark tweetje, miközben természetesen egy centet sem utalt vissza.

Az átveréssel több mint 117 000 dollárnyi (mintegy 34,5 millió forint) kriptopénzt csalt ki a kárvallottaktól. A pénzt később átadták a hatóságoknak, és visszakerült az áldozatokhoz - mondta Clark ügyvédje.

Cyberpunk 2021

Állítólag Clark "utánozta" a Twitter munkatársait, így tudott hozzáférni a vállalat hálózataihoz, és két másik fiatal hackerrel együtt dolgozva tudta végrehajtani a teljes akciót. Társait: a 22 éves orlandói Nima Fazelitet és az Angliában élő 19 éves Mason Sheppardot is bűncselekményekkel vádolták. Sheppard családja elutasította a vádakat, és a brit belügyminisztérium közölte, hogy „nem kommentálja a kiadatási kérelmeket”.