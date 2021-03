Az Intelt reklámozza a „Mac vagyok” fickó

Ma háború van, holnap béke, De mikor lesz már ennek vége, Ma béke van és holnap háború, Az ember szíve mégse szomorú...

– énekelte a Kontroll Csoport a nyolcvanas években, és valahogy ez jutott eszembe a már

annyira 2000

-színvonalú PC kontra Mac oda-vissza szúrogatásról és reklámokon keresztüli szájkaratéról, amely annak idején a Mac és a PC között zajlott. (Nagyjából az a színvonal, mint ami most a PC-s és konzoljátékosok, illetve a konzolokon belül a PlayStation és az Xbox között „háborúként” zajlik.)

„Macdoegless!” (Intel)

Szokták mondani, hogy csak a töltött káposzta jó felmelegítve, de az Intel ezzel vitatkozna (ha értene a magyar konyhához...), mert most úgy „forrósította” fel a már rég elhamvadt háború tüzét, hogy felbérelte az Apple egykori „Mac vagyok”-színészét, Justin Longot, hogy új, PC-ket dicsérő hirdetéseket készítsen. Long minden reklámot a „Hello... Justin vagyok”-kal kezd, azzal a tipikus fehér háttérrel, amelyet az Apple 2000-es évekbeli Mac- és PC-s hirdetésein láthattunk. Természetesen a hirdetések ismét a Macre és a PC-re összpontosítanak, jól kigúnyolva az Apple Touch Barját, az M1 többmonitoros támogatásának hiányát, valamint a MacBook „szürke és szürkébb” színválasztásait.

Továbbá nem kímélte az Apple-t a Maceknél az érintőképernyők hiánya terén sem, illetve a 2 az 1-ben támogatás hiányát is gúnyolta, de azt a tényt is cikizte, hogy táblagépet, billentyűzetet, ceruzát és még hardverkulcsot is kell vásárolni Macnél ahhoz, hogy megfeleljen a rivális Intel-alapú laptopok elérhetőségének. Egy másik hirdetés arra is rámutat, hogy

„senki sem játszik igazán Macen”.

Csak visszavágtak

Az Intel védelmében azért azt is el kell mondani, hogy Justin Long visszatérése a Mac és az Intel PC-hirdetéseiben alig néhány hónappal azután következett be, hogy az Apple John Hodgman színészt hozta vissza, hogy újra betöltse szerepét „PC-s fickóként” az Apple „Mac vagyok, és PC vagyok” hirdetési kampányában. Míg az Apple

„vendettáját”

a vállalat prezentációjára korlátozta, hogy bemutassa az Arm-alapú M1 MacBookokat, addig az Intel egy lépéssel tovább ment, és a szájkaratét a reklámokban is újraélesztette.

Az Intel, úgy látszik, készen áll arra, hogy az Apple első csipjeit harsány és ellenséges marketinggel „leküzdje”, miközben a saját Rocket Lake-S csipjeivel egyértelműen nem sikerült igazi áttörést elérniük. Mindeközben az Intel új vezérigazgatója, Pat Gelsinger szintén nyilvánvalóvá tette, hogy az Intelnek a jövőben meg kell vernie az Apple-t. A szájkarate terén már bele is húztak...