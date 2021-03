Az ágyban fekvőt figyeli a Google Nest 2

A készülék radaralapú letapogatási technológiája érzékeli a mozgást, hallja a köhögést és a horkolást, továbbá követi a fény- és hőmérséklet-változásokat is – írja a BBC. Bár ártatlannak tűnik az eszköz, viszont – mivel Google-alapú – az új funkciókat egyre többet bírálják a mindenhová elérő adatgyűjtögetés miatt.

Kukkol a Google?

Carissa Véliz, az Oxford Egyetem etikaprofesszora, A magánélet hatalom (Privacy is Power) című könyv szerzője kerek perec megkérdezte:

Mi történik, amikor éppen szexelsz?

A Google szerint viszont az új funkciókat

„a magánélet szem előtt tartásával készítették”

– és az összegyűjtött adatokat nem fogják személyre szabott hirdetések létrehozására felhasználni. (Még szerencse, különben ellenkező esetben a horkolásra reagáló készülék révén már kapnák is a horkolók az ezt gátló „csodaszerek” reklámjait napi szinten...)

A tulajdonosok egyben választhatják a mozgáskövetés és a mikrofon letiltását, illetve a tárolt adatok törlését is. A mozgással vagy kiadott hangokkal kapcsolatos összegyűjtött információkat maga a készülék lokálisan dolgozza fel, de a névtelen „alvási események adatait” a Google felhőszerverén tárolják. Ebbe beletartozik az alvás, az ébrenlét, a köhögés és az álmatlanul forgolódás is.

Kémkedhet a készülék?

Carissa Vélizt azonban nem sikerült meggyőznie a Google-nek:

Nagyon sokféle kérdés felmerül az üggyel kapcsolatban. Mi lesz az alvásminőségeddel kapcsolatos adatokkal? Netán végül egy biztosítótársaság kezébe kerül? Nagyon jól tudjuk, hogy a Google bevételeinek legnagyobb részét a személyes adatok hasznosításával szerzi.

– hangsúlyozta Véliz, azt is megjegyezve, hogy szerinte, amikor a Google egy új termékkel áll elő, „szűklátókörűség” lenne úgy gondolni rá, mint a felhasználók számára tervezett termékre. Úgy gondolja, hogy csak annyiban készül ez a felhasználók számára, hogy meg tudja győzni az embereket a termék használatáról, hogy a Google több adatot kaphasson rólunk. Véliz meg van róla győződve, hogy nem elég, hogy az okostelefonunkon keresztül figyelnek, most már a a testünket is vizsgálja a Soli radar.

A Pixel 5 butul, a Nest 2 „okosodik”

A Véliz által említett Google Soli radarját először arra használták, hogy a Google Pixel 4 okostelefon-felhasználók elhallgattathassák a hívásokat, és szüneteltethessék vagy átugorhassák a zeneszámokat, ujjaikkal a levegőben intve – de túl drága volt ez a technológia, így „a költségek csökkentése érdekében” eltávolították a Pixel 5-ről.

A Soli a Nest 2-n jelent meg újra, és az új készüléken adatokat gyűjt személyre szabott alvási tippekkel és „alvási menetrendek” előállításának lehetőségével – kezdetben „ingyenes demóként”, de a Google szerint a jövőben előfizetési díjat is felszámíthatnak.

2019-ben Brandon Barbello, a Pixel termékmenedzsere a Verge-nek azt állította, hogy a technológia

olyan pontosan érzékeli a mozgást, mint a pillangó szárnya.

Egy másik cikk szerint pedig felhasználható az ujjmozgások „milliméter alatti pontossággal” történő nyomon követésére. Az Ars Technica szerint viszont az eszköz korai verziója csak a „nagy, karlengető gesztusok” észlelésére korlátozódott.

Nem invazív technológia

Richard Lister, a Radikális pihenés (Radical Rest) című könyv szerzője nem tart „hasznosnak” egy olyan technológiát, amely aktívan vizsgálja az alvás közbeni mozgást.

Az elménk fenyegetésnek érzi, ha alvás közben figyelnek minket. Így nem érzem magam biztonságban egy ilyen eszközzel, különösen most, amikor a szorongás szintje ennyire megnőtt a jelenlegi népességben.

– tette hozzá Lister, hozzátéve, hogy a „nem invazív” technológiák – például

a speciális órák vagy a gyűrűk

– hasznosabbak lehetnek az alvás megfigyelésére.”

„Hatással van a hangulatra”

A Nest termékcsalád vezető termékmenedzsere, Ashton Udall ezt írta blogjában:

Szeretnénk alternatív módszert kínálni azoknak az embereknek, akik nem akarnak valamit viselni az ágyban, hogy megértsék az alvás közbeni viselkedésüket, reakcióikat. Az alváshiány negatívan befolyásolhatja a hangulatot, az energiát, a stresszt, az étrendet, a termelékenységet... és még folytathatnánk.

– tette hozzá Udall.

A Google azt is közölte, hogy a Nest Hub alvásérzékelő funkcióinak és a Fitbit alvásanalitikájának integrálására törekszik, miután tavaly megvásárolta a fitneszkövető céget.

Az előző Google Nest Hub intelligens okoseszköz nálunk 120 000 forint körüli áron kapható, a Nest Hub 2-t e sorok írásakor egyelőre még nem lehet kapni.