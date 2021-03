Ön is kívánhatja közszereplők halálát a Facebookon

A Facebook bántalmazásra és zaklatásra, illetve az ehhez hasonló cselekedetekre vonatkozó szabályrendszere a jövőben lehetővé teszi, hogy ez a „közszereplőkre” ne vonatkozzon, beleértve azt is, ha „a halálukat kívánják” – áll a Guardian cikkében, mely kiszivárogtatott belső moderátor-irányelvek egyik passzusára hivatkozik.

A Facebook meghatározása szerint olyan emberek is a „közszereplő” kategóriába tartoznak, akiket sokan követnek a közösségi médiában, de azok is ebbe a kategóriába tartoznak,

Az ilyen személyekkel kapcsolatos megnyilvánulások „bizonyos típusát” a cég megengedettnek tekinti,

mert meg akarjuk engedni az olyan párbeszédeket is, amelyek a hírekben szereplő emberek kritikus kommentárjait is tartalmazzák

– magyarázza moderátorainak a Facebook.

Ez az intézkedés azután jött létre, miután sok vitát váltott ki, hogy Sussex hercegét és hercegnőjét, illetve olyan profi labdarúgókat, mint Marcus Rashford, szabad-e nyilvánosan „bántani”. Sokan nagyobb szabadságot követeltek a közszereplőket bíráló véleményeknek. Az Instagramot is birtokló Facebook a kritikára reagálva megváltoztatta szabályrendszerét, új szabályokat vezetett be a zaklató közvetlen üzenetek megregulázására, és vállalta, hogy együttműködik a bűnüldöző szervekkel a gyűlöletbeszéd terén.

A Guardian betekintést nyert a részletes irányelvekbe, melyek több mint 300 oldalra terjednek ki és 2020 decemberéből származnak. A Facebook megfogalmazza, hogyan különbözteti meg a magán- és a közszemélyek védelmét. Ezt is olvashatjuk az új irányelvekben:

A közszereplőket ért súlyos támadásokat eltávolítjuk, valamint olyan támadásokat is, ahol a közszereplőt közvetlenül megcímkézik a bejegyzésben vagy a megjegyzésben. Magánszemélyek esetében a védelem továbbmegy: eltávolítunk olyan tartalmat is, amelynek célja a megalázás vagy a megszégyenítés, ideértve például valakinek a szexuális tevékenységével kapcsolatos állításokat is.