Elektromos autót gyártana a Xiaomi?

A jelenleg a világ harmadik legkelendőbb mobiltelefon-márkájának számító Xiaomi tárgyalásokat folytat a kínai Great Wall Motor autógyárral elektromos járművek gyártásáról – jelentette több belső forrásra hivatkozva a Reuters. A megszólalók szerint a Xiaomi autót 2023-ban mutathatják be.

A járműipari tervek mögött az áll, hogy a Xiaomi szívesen bővíti tevékenységi körét, mert bár telefongyártás terén sikeresek, de alacsony profitkulccsal dolgoznak, és a céget is érnti a globális chiphiány. A Xiaomi már most is több lábon áll, a telefonok, rizsfőzők és lámpák mellett itthon is kaphatóak például elektromos rollereik.

Az ágazaton belül ráadásul egyre több fontos szereplő fordul a személygépjárművek felé: autógyártására készül az Apple, a Huawei, a kínai internetkereső, a Baidu pedig a Geely autógyárral közösen készül autókat gyártani.

A Great Wall több mint egymillió járművet értékesített – túlnyomórészt Kínában. Több tucat gyáruk van világszerte, például Nigériában, Iránban, Brazíliában és Bulgáriában. Kínában jelenleg a BMW-vel közösen építenek elektromos autókat előállító gyárat.

A hírre mind a Xiaomi, mind a Grat Wall részvényárai tíz százalék körül nőttek a hongkongi tőzsdén.

(forrás: Reuters)