Az űrből is látható a szuezi torlódás

Látványos fotókat közölt az Európai Űrügynökség (ESA) a Szuezi-csatornánál feltorlódott teherhajókról. Mint ismert, a panamai konténerszállító Ever Given március 23-án, kedden fordult keresztbe és akadt el a Földköz-tengert és az Indiai-óceánt összekötő csatornában, ellehetetlenítve az átkelést.

Az ESA műholdképén látható a 2-3 kilométeres közökkel elhelyezkedő, átkelésre várakozó több mint háromszáz teherhajó és a csatornát eltorlaszoló, 400 méter hosszú Ever Given is.

A képeket készítő Copernicus Sentinel–1 műholdak radarjukkal éjjel és nappal is tudnak képeket készíteni a Föld felszínéről. Emiatt a képeken a radarhullámokat szétszóró vízfelszín feketének látszik, míg a hajók fémfelületei apró csillogó pontokként jelennek meg.

A legutóbbi hírek szerint a 200 ezer tonnás teherhajót a helyszínre vonult erőknek sikerült megmozdítani a hétvégén, de előre nem látható, mikor szabadul fel a tengeri út. A baleset globális gazdasági fennakadást és több milliárd dolláros kárt okoz.

(ESA)