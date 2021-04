Lebuktatták a világ legnagyobb videójáték-csaló vállalkozását

A kínai rendőrség és a Tencent játékóriás együttműködésének eredményeként lezárult a hatóságok szerint minden idők legnagyobb videojáték-csalás elleni művelete. A razzia során méregdrága sportautókat is lefoglaltak.

Messze járunk már attól a korszaktól, amikor a Commodore 64-es, amigás és régi PC-s játékokhoz egyszerű kis „cheatekkel” (örök élet, örök energia stb.) boldog-boldogtalan a saját egyjátékos élményét tette maximum tönkre. (Legalábbis az olyan játékoknál, ahol egyáltalán volt értelme „élményről” vagy annak tönkretételéről beszélni.)

Mivel a többjátékos módra már hatalmas kiadók által megjelentetett, több millió dolláros fejlesztések és egy több milliárd dollárt is érő e-sport-iparág épül, így már azon is túl vagyunk, hogy a csalók már mások játékélményét is tönkreteszik ezekben a játékokban – itt már kőkeményen a pénzről van szó.

Ez már bűncselekmény

Nem csoda, hogy a csalást gyártó vállalkozások napjainkban szintén hasonló számban mérhető piacot jelentenek, és konkrét bűncselekményt követnek el a csalások árulásával. Egy Kínában operáló szervezet, többek között olyan népszerű videójátékoknak készített és adott el pénzért csalásokat, mint az Overwatch és a Call of Duty Mobile. Ez a tevékenység 76 millió dollárt ( 23,3 milliárd forint) bevételt hozott az a szervezetnek, amely előfizetési díjat fizettetett az ügyfelekkel.

A rendőrség a razzia során 46 millió dollár értékű eszközt foglalt le, köztük több luxusautót is.

A Csirkecomb-akció

A Csirkecomb-műveletnek hívott akció során egy több száz országnak és régiónak csalásokat árusító weboldal tulajdonosait kapták el.

– jelentette a helyi média.

A felhasználók előfizetési díja napi 10 dollár körül volt, és havi 200 dollárnál kezdődött. Mivel a játékosok milliókat nyerhetnek szerencsejáték-bajnokságokon, az elmúlt években a csalás elleni küzdelem fokozódott.

A kunshani rendőrség 17 csalást talált a számítógépeken, ezeket meg is semmisítette, és 10 embert tartóztattak le a hálózattal kapcsolatban. Ezek nem hangzanak talán túl nagy számoknak, de a rendőrség azt állította, hogy ez a „világ legnagyobb csalási esete” a nagy pénzösszegek és nagynevű játékok tükrében.

A játékosok egyharmada elismerten csal

Mivel a játékosok milliókat nyerhetnek szerte a világon zajló játékversenyeken, az elmúlt években fokozódott a csalás és az annak visszaszorítása érdekében tett lépések is. Ennek kapcsán 2019-ben egy felmérésből kiderült, hogy a játékosok körülbelül egyharmada elismeri, hogy csalást használ online esélyei javítása érdekében. Emiatt számos ismertebb gamer fel is hagyott az e-sporttal – vagy legalábbis azokkal a játékokkal, ahol jellemzően sok a csalás.

Egyidős a videójátékokkal

A „cheatek” gyakorlatilag egyidősek a videójátékokkal. Ugyanakkor a többjátékos mód elterjedése és az online versenyek növekedésével a csalás már nem csak azt jelenti, hogy a gamerek mindössze a virtuális rosszfiúkkal szemben akarnak előnyt szerezni. A csalás

szó szerint tönkreteszi a játékokat,

és az olyan nagyvállalatok, mint a kínai Tencent, ezzel tökéletesen tisztában vannak.

Ez a legújabb, a rendőrséggel karöltve történő akció pedig jó példája annak, hogy a kínai vállalat és más játékgyártók mennyire komolyan veszik a kérdést. Mivel a rendőrségi rajtaütés a nagy nyilvánosság előtt történt, így ez egyben intő példa más címek – például a Warzone és a Fortnite – csalóinak, és az azokhoz a játékokhoz csalásokat gyártóknak is.

Másrészről ez az eset arra is rávilágít, hogy ezek a csalás/hacker műveletek mennyire jövedelmezővé váltak. Amit korábban egyszerűen „hobbiból” műveltek, az napjainkban már hatalmas bűnözői vállalkozássá vált.