Jó hírek érkeztek erről a vakcináról

Legalább 6 hónapig véd. Valószínűleg tovább is, de erre már van bizonyíték. Leszámol a Dél-Afrikai variánssal is.

A védőoltások kapcsán jogos a felvetés, hogy vajon mennyi ideig képesek védeni a Covid ellen?

A másik dilemma, hogy a jelenlegi vakcinák védenek-e a mutálódó vírus, azaz az újabb variánsok ellen?

Mindkét kérdésre megnyugtató választ kaphattunk tegnap, a Pfizer és a BioNTech oltásával kapcsolatban legalábbis.

Mint ismeretes, a gyártó összesen közel 44 000 páciens bevonásával végezte a vakcina klinikai kipróbálását, és már rendelkezésre állnak az oltás beadása utáni összegyűjtött 6 hónap adatai. Ezek megerősítették az első két hónap tapasztalatait, miszerint a vakcina 90 százalék feletti hatékonysággal véd a súlyos lefolyású betegség ellen, az oltás beadásától számítva legalább 6 hónapon át. Természetesen minden valószínűség szerint ezután is, de ennyire van jelenleg biztos tényadat.

További jó hir, hogy a védőoltás a Dél-Afrikában terjedő variáns ellen is védelmet nyújt.

Az ott beoltott betegek között ugyanis egyetlen, tünetekkel járó Covid–19-esetet sem észleltek, míg a placebócsoportban kilencen betegedtek meg. A vizsgálat első 6 hónapja során súlyos mellékhatás továbbra sem fordult elő. Az oltás használata jelenleg 16 éves kor felett engedélyezett, de a gyártó nemrég jelentette be, hogy 12–15 éves korú páciensek körében tesztelve is a felnőttcsoporthoz hasonló, sőt, annál is nagyobb védettséget biztosít, és biztonságosan alkalmazható ebben a korcsoportban is. A védőoltás körükben még nem engedélyezett, de a következő tanév előtt valószínűleg erre is sor kerülhet.

A napokban bizonyosodott be, hogy az oltás a tünetmentes esetek megelőzésére is alkalmas, így a fertőzés terjedésének megelőzésére is van esély.

Mindezek fényében reális közelségbe került a nyitás, az egyre több, kézzelfogható adat birtokában, melyek a tervezésben is segítenek.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Oltás Pfizer vakcinával Olaszországban 2021. április 2-án. Fotó: Emmanuele Ciancaglini / NurPhoto / Getty Images)