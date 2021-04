Csütörtök éjszaka teljesen leállt a Facebook, az ilyenkor szokásos „Sorry, something went wrong” (Bocsánat, valami elromlott) üzenetet kiadva. A Downdetector weboldalra a világ több tájáról is érkeztek üzenetek leállásról: többek között az Egyesült Államok több államából és Lengyelországból is. Kollégánk egy, az Egyesült Királyságban élő ismerőse is ugyanezt tapasztalta, tehát minden bizonnyal globális leállásról van szó.

Nagyjából 20 perccel később, még éjfél előtt visszatért a szolgáltatás. A probléma okáról egyelőre nem közölt részleteket a Facebook.

A cég szolgáltatásaiban utoljára tavaly decemberben illetve februárban volt fennakadás.