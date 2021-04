Jenki huszár, avagy amerikai magyar helyek egy alkalmazásban

HuGo (forrás: HuGo)

Kováts Mihályról gyerekkoromban olvastam egy ifjúsági életrajzi könyvben – akkoriban különösen rákattantam huszáros, katonás, függetlenségi háborús kalandregényre. Az ő személye által megihletett - egyelőre még csak iOS-on (Apple termékeken) meglévő - az Egyesült Államokban található magyar helyeket bemutató alkalmazás a sajtóközlemény szerint „ugyanúgy segít a kint élő magyarok közösségépítésében, mint a kontinensre látogató honi »nyomkeresők« kíváncsiságának kielégítésében.”

Távolba szakadt hazánk fiainak

A bemutatóvideó felsorolta, hogy kicsit pontosabban milyen helyek megtalálására alkalmas. Igaz, mostanában nem nagyon utazhatunk (még) sehova, de az egyik leghasznosabb épület az Egyesült Államokba látogató vagy ott élő honfitársainknak a magyar konzulátus, amely természetesen fel van tüntetve a HuGóban. Aki magyar vendéglőket vagy magyar élelmiszerboltokat keres, annak számára is hasznos lehet a huszárapp, de a történelmi vagy kulturális vonatkozásokat (Kováts Mihály vagy Lugosi Béla sírja) keresők is megtalálhatják a számításukat, ahogy a magyar közösségek is fellelhetők az appban.

A HuGo az amerikai magyar szervezetek aktív bevonásával született meg, az alkalmazást pedig a washingtoni székhelyű Hungary Foundation fejlesztette.

Mi, magyarok, több száz éve hozzájárulunk Amerika fejlődéséhez, szinte nincs olyan szeglete az USA-nak, ahol ne találnánk magyar lábnyomokat

– mondja Smith Lacey Anna, az alapítvány vezetője.

Kürtőskalács-sütödétől Kossuth szobráig

Az applikáció immár több száz magyar vonatkozású helyet jelölt meg, a kaliforniai kürtőskalács-készítőtől a Washingtoni Nemzeti Katedrális, Bossányi Ervin magyar festő-iparművész által készített ablakaiig, a magyar származású Róth Imre (Emery Roth) által tervezett ikonikus New York-i felhőkarcolótól (St. Moritz Hotel) egy Pennsylvaniaban található autentikus magyar tanyáig, vagy egy dobostorta-lelőhelytől Kossuth Lajos valamelyik szobráig.

– olvashatjuk még a szoftver leírásában, amely azt is hozzáteszi, hogy ez „egy közösségi alkalmazás is, melyre a felhasználók folyamatosan tölthetik fel az általuk felfedezett, ide illő helyeket.”

A »jenki huszár« app indulásának apropója a '48-as forradalom és szabadságharc ünnepe, jelentősége pedig a világjárvány idején különösen aktuális, hisz a kényszerűen izolálódott egyéneknek, családoknak, csoportoknak nagy szüksége van az összetartozás élményére. Bár az utazás egyelőre korlátozott, HuGo segít abban, hogy most legalább virtuálisan megtaláljuk egymást

– tette még hozzá Smith Lacey Anna.