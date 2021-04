Egy texasi férfi fel akarta robbantani az internetet

Az texasi FBI-ügynökök múlt pénteken letartóztatták Seth Aaron Pendley-t egy állítólagos tervezett bűncselekmény miatt, amelynek célja egy virginiai Amazon-adatközpont felrobbantása volt, hogy „megszüntesse az internet”, úgy, ahogy van.

Pendley állítólag azt mondta a titkosszolgálatnak, hogy webszerverek megtámadását tervezi, amelyek szerinte kiszolgálják az FBI-t, a CIA-t és más szövetségi ügynökségeket. Azt állította, reméli, hogy le tudja buktatni az Egyesült Államokban jelenleg hatalmon lévő „oligarchiát”.

– áll az amerikai igazságügyi minisztérium közleményében.

Az igazságügyi minisztérium szerint a szövetségi hatóságok azután értesültek Pendley cselekményéről, hogy egyik barátja figyelmeztette őket. Pendley állítólag aktív volt a MyMilitia.com webhelyen, ahol a szélsőségesek gyűlnek össze, társasági életet folytatnak, beszélgetnek, és Pendley itt dicsekedett el „merész tervével”.

A minisztérium még arról is ír, hogy a „Dionüszosz” becenevű egyén azt posztolta valahol az oldalon, hogy" egy „kísérletet tervez”, amely szerinte „rendkívül nagy horderejű lesz és veszélyes is lehet.” - Amikor egy másik felhasználó megkérdezte tőle, hogy ennek milyen végeredménye lehet, Dionüszosz csak ezt válaszolta, „halál”.

Egy másik bejegyzésében Dionüszosz azt mondta: „Nem vagyok hülye öngyilkos merénylő.”

Hamar lekapcsolták

A minisztérium még azt is közölte, hogy a nyomozók gyorsan kiderítették, hogy Dionüszosz azonos Pendleyvel, és elkezdték keresni a közösségi média hírcsatornáit. „Privát üzenetekben állítólag azt mondta barátainak, hogy bár valójában nem lépett be a Capitolium épületébe, mégis eljutott a "terszra", ahol egy törött ablakból kivett üvegdarabbal lépett „interakcióba” a kivezényelt rendőrséggel.” Még egy fűrészelt csövű puskát is hozott D.C.-be, de a fegyvert a kocsijában hagyta, amikor elindult a Capitolium felé.

A minisztérium további információi alapján Pendley január végén kezdett beszélgetni terveiről az FBI informátorával a Signal közösségi alkalmazásban. A forrás az FBI-nak azt állította, hogy Pendley állítólag kijelentette, hogy C-4 robbanóanyaggal akarja felrobbantani a „prominens technológiai cég”, az Amazon adatközpontjait, megkísérelve ezzel azt, hogy az „internet mintegy 70 százlékát kiiktassa.”

Szeretnénk megköszönni az FBI-nak a vizsgálat során végzett munkájukat. Rendkívül komolyan vesszük munkatársaink és ügyfeleink adatainak biztonságát, és folyamatosan felülvizsgáljuk a különböző információkat az esetleges fenyegetésekkel kapcsolatban. Továbbra is ébereke maradunk.

- mondta az Amazon Web Services szóvivője

Ha a bíróság bűnösnek találja Pendleyt, akkor akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Ahogy azt Móricka elképzeli

Pendley terve, ha működött is volna,

akkor sem ütötte volna ki az internet 70 százalékát,

hiszen azt eleve úgy tervezték annak idején, hogy rengeteg központban, a világon mindenütt eloszlatva legyen. Ugyanakkor a tervezett tette még így is súlyos következményekkel járhat – rá nézve.

Nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy az akció ténylegesen elpusztított, vagy letörölt volna bármilyen információt. Az adatok elosztása és a biztonsági mentések száma elegendő a szintén elégséges mennyiségű adatközpontban. Így elméletileg valószínűleg nem jelentene komolyabb gondot egy ilyen esemény sem.

– állítja Ingrid Burrington, a Networks of New York: A városi internetes infrastruktúra illusztrált terepi útmutatója című könyv szerzője.