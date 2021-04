A Szíriában kipróbált távirányítható tankok nem működnek kifogástalanul, de aknamentesítéshez és támogató feladatkörben ez is megteszi.

Első szárazföldi harci robotokkal felszerelt harci egységének felállításáre készül az orosz hadsereg, jelentette a TASSZ orosz állami hírügynökség.

A bejelentésben szereplő óvatos nyilatkozatok ellenére egyesek rögtön attól tartottak, hogy Ukrajnában kerülhet sor az orosz harcirobotok első tömeges bevetésére. A legtöbb szakértő azonban az egyre hangosabb kardcsörtetés ellenére sem tartja valószínűnek a fegyveres konflitkus kirobbanását. Ez több okból ugyanis egyik félnek sem érdeke, a szembenálló felek viselkedése sokkal inkább az állatvilágban jól ismert „felborzolom a tollam, hogy nagyobbnak látszódjak” látszatharciasságot idézi fel, egyidejűleg persze halálra rémítve ezzel a világot.

Egy észt szakértő például megjegyezte, hogy az összevont orosz alakulatok mellett nyoma sincs a páncélos ékek több száz kilométeres előrenyomulásához szükséges tartálykocsik tömegének. Mindenesetre a futurism.com alaposabban utánazézett mi is a helyzet az orosz harcirobotokkal.

Fotó: Stanislav Krasilnikov / Getty Images Hungary A rendesen feldíszített Uran-9 egy kiállításon. Küldetéseken kevesebb fegyver van rajta.

A szóban forgó robot egy távirányítású harckocsi, az Uran-9 nevű eszköz általában egy 30 milliméteres gépágyúval van felszerelve, de rakétavetőkkel is ellátható. A TASSZ által felvázolt „automata fegyverrendszertől”, azaz a Skynet által irányított „robottankoktól” még azért elég messze van. Ráadásul a cikk elköveti azt a gyakori hibát is, hogy az orosz terminológia szerint lángszórónak minősülő thermobarikus robbanófejjel felszerelt RPO Shmel rakétavetőt oroszról szó szerint angolra fordított neve miatt lángszórónak fordítja, holott az eredeti cikk megadja a járműre felszerelhető eszközök pontos típusát is.

Fotó: Wikimedia Commons RPO-A Shmel és lövedéke. Tény hogy az utászok kezelik, a lángszóróhoz hasonló a hatása, sőt oroszul így is hívják, attól még rakétavető.

Akadnak hibák

A Szergej Sojgu védelmi miniszter által meglátogatott 766-os Gyártó és Tervező Vállalat által fejlesztett típus azonban még számos gyermek betegséggel küzd. Az először Szíriában kipróbált eszköz 2018-ban több szempontból sem teljesítette az elvárásokat. Gondok akadtak a felfüggesztéssel és az új fejlesztésű gépágyú sem működött teljesen megbízhatóan. A szárazföldi erők vezérkari főnöke, Vaszilij Tonkosurov azt jelentette a látogatás során a védelmi miniszternek , hogy

hamarosan létrejön az orosz fegyveres erők első harcirobotokkal felszerelt katonai egysége, amely öt Uran-9 robot rendszert, vagy 20 egyéb harci járművet fog üzemeltetni.

Kiemelte, hogy a 2018-as szíriai tesztek során feltárt hiányosságokat, azaz az iránytásban, a mobilitásban, valamint a felderítési és megfigyelési területeken jelentkezett hiányosságokat a mérnökök kiküszöbölték.

nem tervezzük a járművek közvetlen, bevetését harcérintkezések során. Először egy kísérleti alakulat kerül felálíltásra a közeljövőben a Védelmi Minisztérium egyik tudományos kutatóintézetén belül.

- tette hozzá.

A látogatás során további céltípusok közelgő szolgálatba állításáról is szó esett köztük akna mentesítő és egyéb támogató feladatú robotokéról. Ezek azonban az évtizedek óta szolgáló amerikai drónokhoz hasonlóan nem autonóm eszközök, hanem távirányításúak, így az önvezető autók etikai problémáihoz hasonló, de annál sokkal súlyosabb kérdések egyelőre fel sem merültek.

Itt vagyunk helyette mi emberek. Gépi segítség nélkül is tudunk vakon a vesztünkbe rohanni, és ehhez semmilyen szintetikus inteligenciára sincs szükségünk.