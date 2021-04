Szájon át adható Covid-vakcina a láthatáron

Szájon át, tabletta formájában alkalmazható vakcina vizsgálata kezdődött el az újonnan alapított Oravax nevű vállalat fejlesztése alatt. Az Oravax vállalat mögött az amerikai tőzsdére is bejegyzett Oramed Inc áll, mely ugyancsak szájon át adható inzulin kapszulát is fejleszt, amely már klinikai kipróbálás alatt áll az Egyesült Államokban, egyes és kettes tipusú cukorbetegség kezelésére egyaránt.

Az Oravax másik tagja az indiai Premas Biotech, amely régóta foglalkozik rekombináns fehérje alapú vakcinák fejlesztésével. Logikus tehát, hogy a két cég egyesitette tudását és társult az új, minden eddiginél fontosabb projekt érdekében.

A szájon át, tabletta formájában adható vakcinák nyilvánvaló előnye, hogy akár otthon is alkalmazhatók, beadásukhoz nincs szükség oltópontokra vagy egészségügyi személyzetre.

A szóban forgó vakcina szállításához egyszerű hűtésre, tehát nem fagyasztásra van szükség, tárolni pedig akár szobahőmérsékleten is lehet.

A jelenleg elérhető vakcinák nagy részével ellentétben, az Oravax terméke a koronavírus nem csak egy, hanem három strukturális fehérjéjét támadja, amivel csökken annak esélye, hogy az újonnan kialakuló variánsok elkerüljék az általa kiváltott immunitást.

Mint ismeretes, az aktuálisan használt vakcinák nagy része kizárólag a virus tüskefehérjéje ellen vált ki immunválaszt. Ezalól jelenleg egyedül a Sinopharm védőoltása kivétel, amely a virus felszínén található valamennyi proteint tartalmazza, igy az általa kiváltott immunválasz összetettebb.

A gyártó sajtótájékoztatója szerint az állatkísérletek ígéretes eredményeket mutattak, az embereken való klinikai vizsgálatok eredményei a második negyedévtől várhatók.

Jelenleg is léteznek szájon át alkalmazható vakcinák, mint például a rotavirus, adenovirus, és kolera elleniek, valamint a járványos gyermekbénulás elleni Sabin cseppek. A szóban forgó, Oravax által fejlesztett vakcina a VLP (Virus Like Particle) módszerrel készül, melyre szintén van már példa a jelenleg is alkalmazott vakcinák között. Ilyen például a fertőző májgyulladás B típusú vírusa (hepatitis B virus) ellen alkalmazott Engerix és Recombivax HB, illetve a humán papillóma virus elleni Cervarix és a 120 országban alkalmazott Gardasil, olyan nagy hagyományokkal rendelkező vakcinagyártóktól, mint a GlaxoSmithKline illetve a Merck. Ez utóbbi oltásnak jelentős szerepe van a méhnyakrák elleni harcban is.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

