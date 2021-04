Egy régi-új gyógyszer a Covid elleni küzdelemben

A Covid–19-világjárvány egyre több régi/új dologra hívja fel a figyelmet. Az orvostudományban eddig sem volt ismeretlen módszer a régebben is ismert és sikerrel alkalmazott szereket új célokra felhasználni. A Covid azonban annyira derült égből villámcsapás módjára tört ránk, hogy ez a módszer szinte kulcsfontosságúvá vált. Miután magára a konkrét vírusra nem létezett ellenszer, sorra tapasztaljuk, hogy régebbi, más betegség kezelésében bevált gyógyszereket próbál bevetni a tudomány, méghozzá időnyerés céljából.

Valami régi, valami új

Ebbe a kategóriába tartozott az eredetileg más vírus ellen kifejlesztett remdesivir és favipiravir, amelyeknek, úgy tűnik, az új típusú koronavírus, a Sars-CoV-2, tehát a Covid kórokozója ellen is van hatásuk, annak ellenére, hogy eredetileg nem erre a célra fejlesztették ki őket.

Ezen szerek sora bővült most angol orvosok jóvoltából, akik Oxfordshire-ben végzett vizsgálatuk során arra jöttek rá, hogy

az asztma kezelésére régóta használt egyik szer, a budesonide napi kétszer történő belélegzése a Covid enyhe formájában szenvedő betegek körében lerövidítette a gyógyulás idejét, és lecsökkentette a sürgősségi ellátásra szoruló betegek számát.

A tanulmányt az orvosszakmai körökben igen elismert Lancet című szaklapban publikálták, természetesen szakértők lektorálása után. A felismerés tulajdonképpen nem túl nagy meglepetés azután, hogy szintén angol orvosok már korábban felismerték, hogy súlyos Covid esetén egy másik hasonló hatásmechanizmusú szer, a dexamethasone szájon át vagy intravénásan adva javítja a súlyos Covidban szenvedő, tehát oxigénkezelésre szoruló betegek túlélési esélyeit.

A mostani felismerés azonban pontosan azért lehet döntő fontosságú, mert az amúgy is jelentősen túlterhelt kórházakat tehermentesíthetné egy olyan kezelés, ami otthon is alkalmazható, és segítségével csökkenthető a sürgősségi osztályra kerülő betegek száma.

Mit tudnak ezek a szerek pontosan?

Mindkét gyógyszer az ún. glükokortikoidok csoportjába tartozik, és a Covid által kiváltott súlyos gyulladást, illetve az immunrendszer túlzott reakcióját csökkentik, az előbbi a légutakban, utóbbi pedig az egész testben. A Covid ugyanis súlyos gyulladást és sok esetben túlzottan erős immunreakciót képes kiváltani, ami már károsítja a szerveket, így ilyen esetekben az immunrendszer már nemcsak a kórokozót, hanem saját testünket is veszélyeztetheti.

Egy másik, szintén inhalált budesonide-dal végzett, ennél is több, mintegy 750 beteg bevonásával készült vizsgálat is hasonlóan pozitív eredménnyel járt, ennek beszámolója jelenleg szakmai lektorálás alatt áll. Úgy tűnik tehát, hogy valós eredményről van szó, és jogosan remélhetünk újabb áttörést a Covid elleni harcban, méghozzá régi gyógyszereknek köszönhetően.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

