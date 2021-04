Új funkciókkal bővülhet a Facebook

Újabb funkciók bevezetését tervezi a Facebook, ezek egyike által a felhasználók beszédben is kommunikálhatnak majd egymással – jelentette be Mark Zuckerberg.

A Facebook ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a cég elsősorban az audio alapú szolgáltatásokban szeretne újítani a következő években.

Úgy véljük, hogy az audiós tartalmak jó úton vannak afelé, hogy elsőrangú médiatartalommá váljanak

– fejtette ki.

Az egyik újítás, a lényege az lenne, hogy emberek már nemcsak írásban, hanem beszédben is kommunikálhatnának egymással.

Ezeket az új, „élő audioszobákat” elsősorban a Facebook-csoportokban terveznék bevezetni, az újítás által pedig elsősorban a Clubhouse nevű platformot szeretnék a háttérbe szorítani, amely az utóbbi időben nagy népszerűségre tett szert számos üzletember és influencer körében.

A Facebook úgy számol, hogy az új funkció már akár idén nyáron is elérhetővé válhat.

A fejlesztők ugyanakkor azt sem zárták ki, hogy audioszobákba csak egyszeri fizetés, vagy előfizetés fejében léphetnének majd be a felhasználók, ezekből az összegekből pedig a szobák létrehozóit, a tartalomgyártókat támogatnák.

Emellett bejelentette egy teljesen új termék, a Soundbites létrehozását is, amely leginkább egy audió-alapú TikToknak hangzik. Itt a felhasználók rövid hangklipeket – például vicceket, gyors beszámolókat – tudnának meghallgatni a saját hírfolyamukban, amelyben a Facebookhoz hasonlóan ajánlanának be tartalmakat az algoritmusok.

A SoundBites ezenfelül egy szerkesztő-felülettel is rendelkezne, amely megkönnyítené azt, hogy mindenki közzétegye rajta a saját tartalmát. Itt a tartalmakat nem tennék fizetőssé, de az itteni tartalomgyártókat is segítenék egy erre létrehozott alapítványba befolyt összegekből.

Emellett Mark Zuckerberg azt is bejelentette, hogy a Facebookon belül a podcasteket, valamint a Spotify-on elérhető tartalmakat is jobban integrálni szeretnék, annak érdekében, hogy akár a platformon belül is meg lehessen ezeket hallgatni.