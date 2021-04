Kinek van oka aggódni a Covidtól?

Végeláthatatlan mennyiségben érkeznek az olvasói levelek. Az Index szerzője, aki orvos is, egy újabb csokor kérdés megválaszolására vállalkozik. A fő téma mi lehetne más most is, mint a Covid és az oltás.

Az elmúlt hónapokban sok, egészségüggyel kapcsolatos kérdést kapott az Index. A legtöbben a koronavírus kapcsán fordultak hozzánk és jellemzően dr. Vajó Zoltán orvoshoz, aki kollégánk is. A gyakran ismétlődő, sokakat foglalkoztató, széles tömegeket érdeklő kérdésekre ezúton válaszolunk.

A válaszokat ezúttal is dr. Vajó Zoltán belgyógyász, geriáter, allergológus és klinikai immunológus szakorvos, címzetes egyetemi tanár adja, aki az Egyesült Államokban a járvány kezdete, vagyis tavaly március óta napi szinten lát el Covidban szenvedő betegeket. Ő osztja meg a 2000-nél is több covidos beteg kezelése során szerzett tapasztalatait az Index olvasóival.

Az első és második ilyen jellegű cikkünk után újra rengeteg kérdés érkezett, most ezekből válogatunk.

1. Ha az első oltást után megfertőződtem, mindenképpen ki kell várnom a három hónapot a következő oltás beadásáig?

A válasz erre elég egyértelműen az, hogy nem. Az akut szakasz, a tünetek, elsősorban a láz elmúlása után az oltás beadható. Ezt ajánlják a gyártók, és ez szerepel az alkalmazási előírásokban is. Lázas, akut, fertőző betegségben szenvedő betegnek nem adunk be védőoltást, ami nemcsak Covid, hanem más betegségek esetében is igaz. Ezek elmúltával azonban beadható a védőoltás akár első, akár annak második dózisa.

2. Ha már voltam fertőzött, elég, ha egy oltást kapok?

Ezt semmilyen tudományos vizsgálat nem támasztja alá. Sürgősségi helyzetben, vakcinahiány esetén persze logikus lépésnek tűnik, de ha megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre a védőoltás, akkor ilyen esetben is a teljes immunizáció indokolt. Ezt többek között az is alátámasztja, hogy az egyéni reakció mértéke és ideje is különböző, tehát általánosságban nem lehet kijelenteni, hogy a korábban már megfertőződötteknek elég lenne egy oltás is az amúgy kétdózisú vakcinákból.

3. Ha kezelt és karbantartott magas vérnyomásom van, akkor is magas rizikónak vagyok kitéve Covid szövődmények tekintetében?

Sajnos igen. Az természetesen mindig előny, ha jól be van állítva a vérnyomás, de ebből a szempontból az is magas rizikójú csoportba tartozik, aki vérnyomáscsökkentő szer vagy szerek szedésére szorul. A járvány kezdetén egyes vérnyomáscsökkentők szedése esetén még az a gyanú is felmerült, hogy súlyosbíthatják a Covid lefolyását, és esetleg a fertőzés rizikóját is, ez azonban eddig nem igazolódott be.

4. Korábban súlyos allergiás tüneteim voltak, kaphatok oltást?

Rengeteg olvasónkat érdekli ez a kérdés, ami nem meglepő. Egyrészt nagyon gyakoriak Magyarországon az allergiás megbetegedések, másrészt, főleg az oltási kampány kezdetekor sokat hallottunk allergiás reakciókról. Emiatt az a gyakorlat jelenleg, hogy az oltás beadását követően jellemzően 30 percen át megfigyelik a beoltottakat. Az oltások összetevőivel szemben fennálló allergia az oltások ellenjavallatát képezi, de ezek között nem találhatók gyakori gyógyszerek vagy más allergének, mint például penicillin, jód, mogyoró, vagy más, gyakran allergiás reakciót kiváltó anyag. Az alkalmazási előirat az adott oltás összetevőit minden esetben tartalmazza, a Pfizer vakcina esetében konkrétan: (4-hidroxibutil)azanediil)bisz(hexán-6,1-diil)bisz(2-hexildekanoát) (ALC-0315), 2-[(polietilénglikol)-2000]-N,N-ditetradekilacetamid (ALC-0159), 1,2-disztearoil-sn-glicero-3-foszfokolin (DSPC), koleszterin, kálium-klorid, kálium-dihidrogén-foszfát, nátrium-klorid, dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát, szacharóz, injekcióhoz való víz. Aki tehát ezekre nem allergiás, annak esetében nincs az oltásnak ellenjavallata.

5. Megfertőződtem, pozitív lett a tesztem, de nincs légszomjam, nem fulladok. Nincs miért aggódnom?

Ez sajnos nem biztos. A Covid-ra jellemző a tünetmentes oxigénhiányos állapot. A betegség során károsodhat a tüdő úgynevezett autoregulációja, sok beteg nem érzékeli az akár veszélyes mértékű oxigénhiányt. Ezt azonban a ma már szinte mindenütt kapható otthoni használatra kifejlesztett oximéterek képesek kimutatni, és ezzel akár életmentők is lehetnek. Ezek ma már ugyanúgy képezhetik az otthon tartott orvosi kellékek részét, mint a lázmérő vagy otthoni vérnyomásmérő. Az otthoni oxigénszintmérés fontosságára a Covid hívja fel a figyelmet szélesebb körben, ám könnyen elképzelhető, hogy a járvány elmúlásával is része marad az otthoni életmentő csomagnak.

Továbbra is várjuk kérdéseiket a vajoz@index.inda.hu címre, melyekre az Index címlapján válaszol szakértőnk.

A cikk szerzője belgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakorvos, az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár.

