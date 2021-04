Megjelent az első koronavírus témájú magyar játék

A héten megjelent az első magyar fejlesztésű alkalmazás, melyben vakcinákat gyűjthetünk, miközben ki kell térnünk a koronavírus molekulák elől. Aki az adott hónapban a legtöbb vakcinát összegyűjti, 100 ezer forinttal segíti az egészségügyi dolgozókat.

Mivel az üzleteinket be kellett zárni, sokat gondolkodtunk, hogyan tudnánk egy picit feldobni az emberek kedvét, ha online vásárolnak. Innen jött az ötlet, hogy fejlesszünk egy applikációt, ami szórakoztató és még pénzt is lehet vele nyerni, a koronavírus-téma pedig adta magát

– mondta el az Indexnek Sütő Olivér, a magyar tulajdonú Griff divatcég ügyvezetője, hozzátéve, hogy a „vakcinagyűjtés” most nagyon is aktuális, és bíznak benne, hogy ezzel a játékkal a járvány okozta feszültségeken is oldani tudnak.





A játék lényege, hogy minél több vakcinát összegyűjtsünk úgy, hogy kikerüljük a szembejövő koronavírus molekulákat, különösen a mutáns verziókat, de vigyázni kell, mert ha összeszedünk három vírust, kezdhetjük elölről az egészet. Minden szint elérésével 250–500 forint gyűjthető.

Minden tiszteletem az egészségügyben dolgozóké, akik nap mint nap értünk küzdenek a kórházakban, rendelőkben, oltópontokon, és akik a leginkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek. Ezért úgy döntöttünk, hogy

a legtöbb pontot szerzett játékos 100 ezer forint készpénzt nyer, és az ő nevében eljuttatunk 100 ezer forintot a Vöröskeresztnek, amely továbbítja az adományt az egészségügyi dolgozóknak

– mondta el a cégvezető, hangsúlyozva, hogy a bezártság és a bizonytalanság remélhetően hamarosan megszűnhet, de a játék addig is feledtetheti a rossz érzéseket.