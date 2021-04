Elméletileg leállítható az áttétek képződése a daganatos megbetegedéseknél egy 17 éves pannonhalmi gimnazista felfedezése szerint. Seitz Erik a Semmelweis Egyetem kutatócsoportjának legfiatalabb tagja – derül ki az RTL Klub híradójából.

Erik naponta akár öt órát is fordít a daganatos megbetegedések és gyógymódjaik kutatására.

Egy új fehérjét találtam, ami egy lehetséges gyógyszercélpont. Fontos megjegyezni, hogy ez csak számítógép-alapú adat, úgyhogy még gyakorlatban is alátámasztásra szorul

− mondta a gimnazista, aki tavaly januárban került kapcsolatba a rákkutatással. A munkához minden energiájára szüksége van, de ha teheti, szakít időt a sportra és a zenére is. Szülei nem tartják „csodagyereknek”, szerintük a fiuk mindig is céltudatos volt, és már gyerekkora óta arra készül, hogy orvos lesz.

Hogy a fiú felfedezése a gyakorlatban is működik-e, hamarosan egy biotechnológiai cég is megvizsgálja. Ez azonban akár évekig is elhúzódhat.