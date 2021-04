Kiskorúaknak okozhatnak szerencsejáték-függőséget a játékbeli kincsesládák

Egy kutatópár, James Close és Joanne Lloyd a szerencsejáték-függőkön segítő begambleaware.org oldalon publikált cikkükben a bemutatják mi a probléma a videojátékok kincsesládáival és úgy vélik, hogy ezek annyira hasonlítanak a szerencsejátékra, hogy eként kellene őket szabályozni.

Zsákmánybox at Overwatch-ban (Forrás: Activision-Blizzard)

Gyorsan hozzá kell tennünk, hogy ez a kutatás és annak eredménye korántsem újdonság: ugyanezt egyszer már elvégezték Ausztráliában, még 2018-ban, ahol 7000 fő részvételével pontosan ugyanezt kutatták és ugyanerre az eredményre is jutottak.

Mi is az a zsákmánydoboz és miért számít szerencsejátéknak?

A zsákmánydobozok olyan kincsesládák, amelyeket vagy a játékokban találhatunk meg, vagy egyszerűen csak a menürendszerben, de mindegyiknél a közös, hogy fizetni kell értük és cserébe véletlenszerűen dob fel különféle „zsákmányokat”, vagy olyan játékbeli extrákat, amellyel

például sokkal könnyebbé válik a játék,

vagy esztétikailag különlegesebbé válik a karakterünk.

Négy klasszikus példát is fel tudunk erre a hozni: a Need for Speed: Payback, a Star Wars: Battlefront II (ezek Electronic Arts játékok voltak) és a Warner Middle-earth: Shadow of War című játékait – ezeknél játékbeli előnyre tehetett szert az a gamer, vagy különleges kozmetikai extrákat kapott, aki fizetett a lootboxokért és a szerencse is mellépártolt a dobozok kinyitása során.

Akkora felháborodást okoztak a zsákmánydobozok a Star Wars Battlefront 2-ben, hogy utólag kiszedték belőlük

Az Overwatch kivételével közös e játékokban, hogy részben a közfelháborodás miatt, részben a várható törvényi eljárás miatt utólag háromból kiszedték ezt az „extra funkciót”. Hozzá kell azért tenni, hogy az említett Electronic Arts nagyon sokáig ellenállt a zsákmánydoboz-ellenes gamerek és a sajtó nyomásának is és még 2019-ben is egy hivatalos nyilatkozatukban megvédték és szórakoztató és etikus

"Kinder-tojáshoz"

hasonlították ezeket.

Close és Lloyd tehát végső soron ugyanezzel az régi problémával foglalkozik cikkében, amelyben áttekintést nyújtanak a zsákmánydobozokról és azok használatáról, majd idézik más kutatók tanulmányainak munkáját. Az idézett kutatók többsége korábban is arra a következtetésre jutott, hogy a zsákmánydobozok a szerencsejáték egyik formája és a két brit tudós saját tanulmányukkal ezt megerősítették. Munkájukat a BeGambleAware, egy segítő csoport rendelte meg, amely megpróbálja figyelmeztetni az embereket a szerencsejátékkal kapcsolatos veszélyekre.

A zsákmánydobozok egyébként tulajdonképpen az okostelefonos játékok klasszikus, ősrégi receptjét, a „pay-to-wint” ("fizess a győzelemért") vették alapul, ahol

a pénzért vett extra fegyverekkel tudtunk csak érvényesülni

a hirtelen jelentősen megnehezedő játékban, itt a különbség „csupán” annyi, hogy mindebbe bekerült egy véletlenszerű elem, ugyanis a dobozba bármi lehet: a szinte teljesen használhatatlan cicomától kezdve az abszolút szuperfegyerig is.

Mi ezzel a probléma?

A lootbox egyaránt felvet játéketikai és a kiskorúakat is érintő problémákat. Előbbihez tartozik az a tény, hogy egy például egy olyan többjátékos címben, mint az említett Battlefront II, igencsak etikátlan, hogy valaki azáltal tud nyerni, hogy egy véletlenszerű szerencsejátékban részt vett, ami kidobott neki egy „szuper gyilkos exterminátor lézerpuskát”, vagy bármilyen olyan extra képességet, amelyet egyszerű halandó „egyszerű” játékkal, vagy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudna elérni. Emiatt sok kritika le is húzta az ilyen játékokat, illetve a gamerek kereszttüzébe került különféle közösségi médiumokban, vagy fórumokon.

Másrészről az említett címek nagy részével kiskorúaknak is játszhatnak, hiszen például egy autóverseny, vagy egy Star Wars című „erőszakossága” nem feltétlen lépi át azt a határt, amiért súlyosabb korhatár-besorolást kapnának. A kutatók azt is megállapították, hogy az e miatti aggodalom teljes mértékben jogos, a gyerekek ugyanis adott esetben hatalmas összegeket is költenek a szüleik tudta nélkül és

ráadásul szerencsejáték-függővé is válhatnak.

A legnagyobb felháborodást talán a Need for Speed: Payback zsákmánydobozai okozták - végül innen is kiszedték ezeket, de addigra már teljesen elrontották a játék renoméját

A brit vizsgálati módszerek és eredmények

Annak megállapítására, hogy a zsákmánydobozok szerencsejátéknak számítanak-e, a kutatók 13 csapat munkáját vizsgálták meg, akik megvizsgálták a kérdést - ez a munka 7771 felnőtt és gyermekjátékos játékmódjának tanulmányozásával járt együtt. Megállapították, hogy a kutatócsoportok kivételével az összes megtalálta a kapcsolatot a zsákmánydobozok és a szerencsejátékhoz kötődő viselkedés között. Azt is megállapították, hogy világszerte a zsákmánydoboz-felhasználók kb. 5 százaléka fizette a zsákmánydoboz-készítők által megszerzett bevétel felét - ez is

komoly addikcióra utal.

Megjegyzik azt is, hogy jelenleg nagyon kevés ország szabályozza a zsákmánydobozokat, mint szerencsejáték-alkalmazásokat.

A kutatók szerint a bizonyítékok szerint a zsákmánydobozok "strukturálisan és pszichológiailag hasonlóak a szerencsejátékhoz". Azt javasolják továbbá, hogy eljött az ideje a zsákmánydobozok szabályozásának ugyanolyan módon, mint a többi szerencsejáték-alkalmazásnál, és időközben a gyártóktól meg kellene azt is követelni, hogy egyértelmű címkézést és életkor szerinti besorolást adjanak a zsákmánydobozokat tartalmazó videójátékok számára. Továbbá azt is javasolják, hogy a döntéshozók arra kötelezzék a játékgyártókat, hogy mutassák meg a nyerési esélyeket és a valós pénzeszközben felszámított árakat.