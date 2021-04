Minden hetedik várandósság vetéléssel végződik a világon

Évente mintegy 23 millió vetélés történik, a nők 11 százaléka éli át életében legalább egyszer magzata elvesztését – derül ki egy 31 tudósból álló nemzetközi kutatócsoport elemzéséből.

Vetélésnek azt nevezik, ha a magzat a várandósság 20. és 24. hete között hal el. Ennek okaként legtöbbször a szülők idős korát gondolják, de a kockázati tényezők között szerepel a szélsőségesen kis vagy nagy testsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a stressz, az éjszakai műszak és a légszennyezés is.

A The Lancet brit orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmány szerint ráadásul a nők

két százaléka él át két vetélést, egy százaléknál kevesebben pedig háromszor vagy annál is többször szenvedik el ezt, ami elszigetelődést is okozhat, mivel sok nő nem mondja el a családjának, a barátainak, de még a partnerének sem, hogy elvesztette a magzatát.

Az ismétlődő vetélés letaglózó érzés, azonban a mentális hatását ritkán ismeri fel és kezeli az egészségügy

– figyelmeztetett Arri Coomarasamy, a tanulmány társszerzője. A Birminghami Egyetem kutatója szerint szorongás, depresszió, a nők mintegy 20 százalékánál pedig poszttraumás stressz is jelentkezhet a vetélés után akár kilenc hónappal.

A kutatók szerint tévhitek is terjednek a vetélésekről: sokan vélik úgy, hogy azt nem lehet hatékonyan megelőzni, különösen a nagy kockázatú várandósságok esetében. Ezek a tévhitek ártalmasak lehetnek, mert a nőt és partnerét teszik felelőssé, és eltántorítják őket attól, hogy kezelést és támogatást keressenek – tették hozzá a szerzők.