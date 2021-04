Amit az indiai mutánsról tudni érdemes

India gyakorlatilag kapitulált a Covid előtt. Az országban már nem tudják követni a fertőzöttek és a halottak számát, az egészségügy tartalékai kimerültek, elfogyott többek között az orvosi oxigén is. Jelenleg több ország is igyekszik segítséget nyújtani a katasztrofális helyzetbe jutott, 1,3 milliárd lakosú országnak.

Mi okozta mindezt?

Jelenleg úgy néz ki, hogy kulcsfontosságú szerepe van egy új, minden eddiginél érdekesebb mutáns vírusnak. A B.1.617-nek nevezett variáns ugyanis, kicsit leegyszerűsítve, két korábbról ismert mutáns egyesülése, a konvergens evolúció terméke. Az E484Q vagy L452R mutációkkal rendelkező variánsokat külön-külön már korábban is láttuk, de együtt, egy víruson belül még nem láttuk ezt a két mutációt.

A kettős mutáns terjedésére jellemző, hogy míg januárban csak elvétve fordult elő, április elején már ez okozta a fertőzések több mint felét Indiában, sőt egyes régiókban még többet is a Bloomberg adatai alapján. Azóta felfedezték Indián kívül több országban, például Írország, Nagy-Britannia és az USA hatóságai is beszámoltak már megjelenéséről az outbreak.info részletes elemzése szerint.

Számunkra ebből értelemszerűen Nagy-Britannia a leginkább releváns, ahol számos magyar él és dolgozik. Csak idő kérdése, hogy a kettős mutáns megjelenjen nálunk is, amire inkább előbb, mint utóbb számíthatunk. Több ország már letiltotta az India területéről történő beutazást, de ez valószínűleg csak késleltetni fogja a behurcolást, nem pedig megakadályozni.

Az ördögnél is ördögibb

Az indiai variánsban található mindkét mutációról ismert, hogy csökkenti a korábbi megfertőződés vagy vakcinák által kiváltott antitestek kötődési képességét a vírushoz, bár nem szünteti meg teljesen. Erről Jesse Bloom, a University of Washington mikrobiológus docense számolt be. Az L452R mutáció önmagában is képes a vírus fertőzőképességének mintegy 20 százalékos növelésére és a vírus elleni antitestek kötődésének 50 százalékkal történő csökkentésére az Egyesült Államokban végzett tanulmányok alapján. Ez a mutáció található a nemes egyszerűséggel „Devil”, azaz ördögnek nevezett kaliforniai mutánsban is, amely az év elején okozott pánikot az USA nyugati partján, tegyük hozzá, teljes joggal.

Az itt tapasztalt mutáció a korábban sikerrel alkalmazott mesterséges antitestkezelések hatástalanságához vezethet. Ilyen terápiát kapott például Donald Trump is, aki látványosan hamar gyógyult meg a koronavírus-fertőzésből, annak ellenére, hogy több, a betegség súlyos lefolyására is hajlamosító rizikófaktorral rendelkezett. Mindenképpen aggasztó lenne tehát, ha az új variáns esetében ezek a kezelési lehetőségek már hatástalanok lennének. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez a mutáció képes lehet az antitestek mellett a sejtes immunitás megkerülésére is.

A másik mutáció, vagyis az E484Q sem kecsegtet túl sok jóval. A mutációk megváltoztatják a vírus tüskefehérje ACE2 receptorral történő interakcióját is, amelynek a vírus légutakba történő bejutásban van szerepe. A két mutáció együttes előfordulása egy vírus variánson belül tehát valóban okot ad az aggodalomra. A további vizsgálatok jelenleg folynak, egy részükből már született tudományos publikáció, ezek többsége azonban független szakmai lektorok véleményére vár még.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Oxigént kapó nők egy ideiglenes Covid-gondozási központban, Indiában 2021. április 27-én. Fotó: Amal KS / Hindustan Times / Getty Images)