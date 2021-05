Szeméthegyek szennyezik a világűrt

Rengeteg űrszemét szennyezi a Naprendszert. Eddig nem érkezett arról hír, hogy olyan űrszeméttel találkoztak volna az űrhajósok, amely nem az emberi alkotás következménye. Az űrszemét a mindennapi életben is problémákat okozhat: a GPS-ek működése sem lesz zavartalan, ha egy kontroll nélkül száguldó tárgy műholdnak ütközik.





A SpaceX legutóbbi, a Nemzetközi Űrállomásra vezető misszióján is megmutatkozott az, hogy valós veszélyt tartogatnak ezek az űrben kallódó objektumok. A már éppen aludni készülő asztronautákat a kaliforniai irányítóközpontból figyelmeztették arra, hogy űrszemét elhaladása várható mellettük, s bár valószínűleg elkerüli őket az, mégis készenlétbe kellett helyezniük magukat, szkafandereiket felvéve, írta az Infostart.hu a The New York Times cikkére hivatkozva. Szerencsére, az űrkatasztrófa, elmaradt.





Az Európai Űrügynökség adatai szerint 9300 tonnányi űrszemét kering a Föld körül, meglehetősen eltérő méretű darabokra töredezve. A tíz centiméternél nagyobb darabok száma mindössze 34 ezer, de 900 ezer 1-10 centiméter közti darab mellett az 1 centiméternél kisebb szemétből 128 millió darab található meg az űrben.

A rakéták és műholdak fellövéséből származó űrszemét funkcionális és már hasznavehetetlen tárgyakat és darabokat jelent, amelyek időről időre össze-összeütköznek egymással, s egyre több, kisebb darab keletkezik.

Moriba Jah professzor és csapata az űrszemetet igyekszik katalogizálni és szemmel tartani: több mint 26 ezer objektumot figyelnek meg, amelyek közt 3500 működő műhold is van köztük, de a többi szemét – mondta a professzor a BBC-nek. A professzor térképe segít a kutatóknak abban, hogy a veszélyes méretű darabok mozgását kövessék, illetve kiszámíthassák, mikor várható esetleg ütközés.