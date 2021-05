Félek, hogy a második dózis nem áll majd rendelkezésre! Mit tehetek?

Most is sokakat érintő olvasói levelekre reagál a szakorvos. Lehet-e oltani hosszú-Covid tünetek esetén? Nézessünk-e antitest szintet? Erre, és más kérdésekre is választ kapunk.

Úgy tűnik olvasóink továbbra is szeretnének élni a lehetőséggel, és szakorvos válaszát kérni koronavírussal és oltásokkal kapcsolatos kérdéseikre. Igyhát folytatódik az orvos válaszol sorozatunk, immáron az ötödik kiadással.

A válaszokat ezúttal is dr. Vajó Zoltán belgyógyász, geriáter, allergológus és klinikai immunológus szakorvos, címzetes egyetemi tanár adja, aki az Egyesült Államokban a járvány kezdete, vagyis tavaly március óta napi szinten lát el Covidban szenvedő betegeket.

Minden eddigi ilyen jellegű cikkünk után újra rengeteg kérdés érkezett, most ismét a legérdekesebbekből válogatunk.

1. Ha hosszú-Covidban szenvedek, kaphatok oltást? Enyhülhetnek a poszt-Covid tünetek az oltások után?

A kérdés első felére egyszerűbb a válasz: egyértelműen igen. A hosszú-Covid, vagy poszt-Covid nem képezi az oltás ellenjavallatát. Arra is van már valamennyi, bár még nem a legmagasabb tudományos szintű, tehát nem randomizált és placebó adásával ellenőrzött vizsgálatból származó adat, miszerint az oltás után az ilyen jellegű tűnetek enyhülését figyelték meg. Elsőként Daniel Griffin, a Columbia Egyetem klinikai infektológusa és kutatóorvosa jelentette be, hogy több, „hosszú Covidban” szenvedő betege jelentős javulásról számolt be, miután megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Miután ez feltűnt neki, több kollegájával is értekezett, akik hasonló tapasztalatokat osztottak meg. Ez az információ további vizsgálatokat igényel, de mindenképpen biztató.

2. Az oltás felvétele után érdemes tesztelésre mennünk, hogy megtudjuk: a vakcina hatására kialakult-e a védelem a szervezetünkben?

Jelenlegi ismereteink szerint ennek nincs értelme. Ez még a vakcinák engedélyezése során sem követelmény Covid-19 elleni védőoltások esetében. Ezen felül az egyes tesztek, sőt, egyes laborok között nagy variabilitás mutatkozik. Ha tehát több helyen, többféle teszttel, ráadásul eltérő időpontokban vizsgáltatjuk magunkat, eltérő eredményeket kaphatunk. Az immunrendszer működése összetett, egy antitest teszt nem ad egyértelmű választ arra, hogy biztosan védettek vagyunk-e? Nincs tehát értelme erre alapoznunk jelenleg.

3. A Szputnyikot kaptam meg, de félek, hogy a második dózis nem áll majd rendelkezésre! Mit tehetek?

Ezt a teljesen logikus kérdést olvasóink leginkább a Szputnyik vakcinával kapcsolatban teszik fel, de természetesen érthető ez az aggodalom a többi oltás viszonylatában is. A kérdés a hatóságokat sem érte váratlanul. Az amerikai CDC például már az oltási kampány legelején számolt ezzel, és hivatalos ajánlásában is megjelent, hogy ilyen esetben más oltással helyettesíthető a második dózis. Ezen felül Nagy Britanniában már klinikai vizsgálatokban is tudatosan kombinálják az oltásokat egymással, jelenleg az Astra és a Pfizer által gyártottakkal, de szó van a Szputnyik bevonásáról is.

A cikk szerzője belgyógyász, allergológus és klinikai immu nológus szakorvos, az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár.

