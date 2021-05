Hétvégén fog lezuhanni az irányíthatatlan kínai hordozórakéta

Nem tudni, mikor és hova esnek a darabjai, de Sydney, Rio de Janeiro, New York és Madrid felett is elhaladhat.

Várhatóan a következő napokban csapódik a légkörbe a készülő kínai űrállomás, a Mennyei Palota első modulját űrbe juttató hordozórakéta. A 30 méter magas és mintegy 18 tonnás Hosszú Menetelés–5B az utóbbi idők egyik legnagyobb lezuhanó űreszköze. A rakéta irányítás nélkül tér vissza, így nem tudni, hová fognak becsapódni a több száz kilós maradványai.

A legutóbbi Hosszú Menetelés–5B visszatérése során az eszköz darabjai Elefántcsontparton csapódtak be, és épületeket rongáltak meg, de nem okoztak sérülést.

A föld túlnyomó részét víz borítja, szóval szinte semmi veszély nincs

– mondta Dan Oltrogge, a Space Safety Coalition űrbiztonsági szervezet alapítója a Verge-nek.

Az amerikai űrparancsnokság közleményében jelezte, hogy

a légkörbe lépés pontos helye nem állapítható meg, csak pár órával a visszatérés előtt.

Az űrparancsnokság becslései szerint május 8-án, szombaton zuhan le a rakéta. A Hosszú Menetelés pályája itt követhető online.

Fotó: Roman Balandin / Getty Images Hungary A kínai Mars-szondát hordozó Hosszú Menetelés 5B

A Hosszú Menetelés pályája 41,5 fokos szöget zár be az Egyenlítővel, így a föld jó nagy része felett elhalad, egyebek között Chile, Új-Zéland, de New York és Madrid fölött is. Amennyiben a rakéta maradványai szárazföldön csapódnak be, az okozott károkért Kína a nemzetközi jog alapján kártérítés fizetésére kötelezhető.

(BBC, Cnet, The Verge)