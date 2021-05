Vasárnap hajnalban a földbe csapódott a kínai hordozórakéta

Kínai hatósági közlések szerint magyar idő szerint vasárnap reggel 5 óra 24 perckor darabokra hullva visszatért a Földre a kínai Hosszú Menetelés-5B hordozórakéta, amely az épülő kínai űrállomás főmodulját vitte fel április 29-én – derül ki a Reuters cikkéből.

A hordozórakéta roncsainak a nagy része elégett a légkörben, ami megmaradt belőle, az Indai-óceánba zuhant a Maldív-szigetektől nyugatra, távol lakott területtől.

Az amerikaiak ebből egyelőre annyit erősítettek meg, hogy a Hosszú Menetelés-5B roncsai az Arab-félsziget felett érték el a Föld légkörét.

#USSPACECOM can confirm Chinese #LongMarch5B re-entered over the Arabian Peninsula at approximately 10:15 pm EDT on May 8. It is unknown if the debris impacted land or water. https://t.co/4Ol9Sa2iJo