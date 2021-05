Kettő az egyben: jön a kombinált Covid/influenza-vakcina

Úgy tűnik, hamarosan új fejezet kezdődik a járványt okozó vírusok elleni küzdelemben.

Az amerikai Novavax ugyanis május 10-én bejelentette, hogy kombinált, az influenza és az új típusú koronavírus ellen egyaránt védelmet nyújtó vakcinát fejlesztett ki.

Az oltás preklinikai vizsgálatai már be is fejeződtek. Az állatkísérletek során jól teljesített a vakcina, masszív antitesttermelést indított be az influenza A és B vírusa, valamint a Sars-CoV-2 ellen is. Ennél is fontosabb, hogy az oltás hatékonyan védte meg a koronavírus-fertőzés ellen a kísérleti állatokat. A preklinikai vizsgálatokról szóló tanulmányt a fejlesztő már publikálta is, jelenleg ugyan még független szakértők lektori véleménye nélkül. Az emberekben történő, tehát klinikai vizsgálatokat a gyártó még erre ez évre ígéri.

Miért fontos ez?

A Covid-világjárvány ideje alatt látott, a megszokotthoz képest jóval alacsonyabb influenzafertőzöttség ellenére a betegség veszélye nem szűnt meg, így a két vírus, vagyis az influenza és az új típusú koronavírus elleni együttes védekezés reménye mindenképpen örvendetes új eredmény. A két betegség tünetei valamennyi átfedést is mutatnak, mindkettő járhat lázzal, köhögéssel és nehézlégzéssel. Olyan klinikai adat is létezik, miszerint a Coviddal kórházba került betegek közül többen influenzavírussal is megfertőződtek, ami nem sok jóval kecsegtet a lefolyás szempontjából.

Emlékezetes, hogy a koronavírus-járvány idején idehaza minden eddiginél nagyobb érdeklődés mutatkozott az influenza elleni védőoltás iránt. Részben ennek, részben pedig annak a ténynek tudható be mindez, hogy a két vírus elleni alapvető védekezés hasonló, ilyen például a maszk viselése, a távolságtartás, a gyakori kézmosás és a fertőtlenítés. Talán ennek is köszönhető, hogy idén az influenza jóval kevesebb áldozatot szedett a korábbi évekhez képest. Ennek azonban az is lehet a következménye, hogy a későbbiekben fokozott erővel tér vissza egy újabb variáns.

Az alapelv nem ismeretlen

A kombinált védőoltások használata nem ismeretlen az immunológiában. Ilyen volt például a DiPerTe, amely a diftéria (torokgyík), a pertussis (szamárköhögés) és a tetanusz ellen adott együttes védelmet. A fentebb tárgyalt kombinált vakcina fejlesztése során a Novavax saját szabadalmát, a szaponinalapú Matrix-M nevű adjuvánst használta fel, melynek célja a vakcina által kiváltott immunválasz felerősítése.

A Novavax Covid elleni védőoltása jelenleg engedélyezésre vár az EU gyógyszerhatóságánál. A gyártó benyújtotta az ehhez szükséges dokumentumokat, a végső értékelés még hátravan. Ehhez hasonlóan az EMA engedélyére vár a német Curevac és a kínai Sinovac védőoltása, illetve a nálunk már alkalmazott, orosz Szputnyik V, szintén már benyújtott dokumentációval.

A vizsgálatban felhasznált influenzaoltás, a Nanoflu szintén a Novavax saját fejlesztése, amiben négy különböző influenzavírus mesterséges úton legyártott hemagglutinin fehérjéje van jelen, tehát DNS-t, mRNS-t és teljes vírust sem tartalmaz. Ezzel megegyező módszerrel készül a cég Covid-vakcinája is. Az eljárás mellett szólhat, hogy a Novavax influenza elleni oltása annak klinikai kipróbálása során jobban teljesített a Sanofi influenzavakcinájánál. Ilyen technológiával létezik már jóváhagyott és használt influenzavakcina az Egyesült Államokban, de a Covid ellen ilyen eljárással még nem készült sikeres vakcina. Korábban a Sanofi és a GlaxoSK kísérletezett ezzel a módszerrel Covid elleni védőoltást kifejleszteni, de eddig még nem jutott el az engedélyezésig.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Koronavírus elleni oltóanyagot tesztelnek Brazíliában 2020. március 24-én. Fotó: Pedro Vilela / Getty Images)