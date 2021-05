Mindig van egy nagyobb hal: őscápa végezhetett a rákevő tintahallal

Különleges kövületet fedeztek fel Németországban: egy ősi cápa elkaphatott és széttépett egy tintahalat, amely éppen rákot evett. A német kutatócsoport megfigyeléseit a Swiss Journal of Palaeontology című tudományos lapban mutatták be. Az évek során a régészek több alkalommal is feltárták olyan élőlények fosszíliáit, amelyek haláluk pillanatában egymással valamilyen interakcióban voltak, sokszor egyikük épp elejtette a másikat.

Ezúttal is egy ősi rákfélét vizsgáltak, amelyet éppen fogyasztott egy belemnitesz nevű tintahalféle. Az összetett fosszíliát amatőr gyűjtő fedezte fel egy németországi kőbányában, a gyűjteményben pedig egy kutató lett rá figyelmes, és megszerezte a Stuttgarti Állami Természettudományi Múzeum számára.

Ekkor vetették alá alaposabb vizsgálatnak – írja a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál. Mindkét egyed, a belemnitesz és a Proeryon nembe tartozó rák a fosszilizálódott üledékbe volt ágyazva. A belemnitesz kiváló állapotban maradt fenn, így jól látható volt, hogy teste felső, puhább felének nagy részét egy ragadozó tépte szét.

A Proeryon rák ellenben rosszabbul járt: a kutatók szerint vedléskor érte a halál. Mindkét fosszília 180 millió éve élhetett.

Az aprólékos tanulmányozás után a tudósok arra jutottak, hogy a belemnitesz éppen beleharapott a rákba, vagy annak levedlett bőrébe. Eközben a belemniteszt is megtámadta egy nagyobb ragadozó, valószínűleg egy ősi cápa.

A harapás végzetes volt. A belemnitesz, szájában a rák bőrével, lesüllyedt a tenger fenekére, és elpusztult.