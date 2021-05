A Tesla mérnökei cáfolják Elon Musk állításait a „teljes önvezetésről”

A feljegyzés, amelyet a Plainsite átláthatósági weboldal az információszabadságról szóló törvény alapján kapott meg, majd később nyilvánosságra hozott, azt mutatja, hogy Musk eltúlozta a Tesla járműveiben található Autopilot fejlett vezetőtámogató-rendszer képességeit, és azt is, hogy a vállalat képes lesz az év végére teljesen autonóm funkciókat biztosítani.

Teljes önvezetés... „majd”

A Tesla járművei alapfelszereltségként rendelkeznek az Autopilot nevű vezetőtámogató-rendszerrel. További 10 000 dollárért a tulajdonosok megvásárolhatják a „teljes önvezetést” vagy FSD-t (full self driving angol szavak rövidítése) – egy olyan funkciót, amely Musk ígérete szerint egy napon teljes autonóm vezetési képességeket fog nyújtani.

Az FSD, amelynek ára folyamatosan nőtt és képességei egyre erősödtek, már évek óta elérhető opcióként.

A Tesla járművei azonban nem önvezetőek.

Az FSD magában foglalja a Summon parkolási funkciót, valamint a Navigate on Autopilot funkciót, egy aktív irányítórendszert, amely az autópálya-felhajtótól a -lehajtóig navigálja az autót, beleértve a csomópontokat és a sávváltást is. Miután a járművezetők beírnak egy úti célt a navigációs rendszerbe, engedélyezhetik a „Navigate on Autopilot” funkciót az adott útra.

A Tesla járművei jelenleg messze nem érik el az autonómia ezen szintjét, amit a cég Autopilot szoftverért felelős igazgatója, CJ Moore kaliforniai szabályozó hatóságoknak tett nyilatkozatai is megerősítenek.

– derül ki a feljegyzésből.

Elon tweetje nem felel meg a mérnöki valóságnak CJ szerint.

– teszi még hozzá a feljegyzés, amely egyben összefoglalja a kaliforniai közlekedési felügyeletet (DMV) autonóm járművekért felelős részlegének szabályozói és a Tesla négy alkalmazottja, köztük Moore közötti beszélgetést.

A feljegyzés, amelyet Miguel Acosta, a kaliforniai DMV munkatársa írt, azt állítja, hogy Moore az Autopilotot – és a tesztelés alatt álló új funkciókat – 2-es szintű rendszerként jellemezte. Ez a leírás számít az automatizált vezetés világában.

Öt szint van, a Tesla a kettesnél tart

A SAE International által létrehozott szabványok szerint az automatizálásnak öt szintje van. A 2. szint azt jelenti, hogy két elsődleges funkció – például az adaptív sebességtartás és a sávtartás – automatizált, de az emberi vezető továbbra is folyamatosan jelen van. A 2. szint egy fejlett vezetőtámogató-rendszer, és egyre inkább elérhetővé vált az új járművekben, többek között a Tesla, a GM, a Volvo és a Mercedes által gyártott járművekben. A Tesla Autopilotját és a még jobb képességű FSD-t tekintették a fogyasztók számára elérhető legfejlettebb rendszernek. A többi autógyártó azonban elkezdett felzárkózni.

A 4. szint azt jelenti, hogy a jármű bizonyos körülmények között emberi beavatkozás nélkül képes a vezetés minden aspektusát kezelni, és ezen olyan cégek dolgoznak, mint az Argo AI, az Aurora, a Cruise, a Motional, a Waymo és a Zoox. Az 5. szint, amelyet széles körben távoli célnak tekintenek, minden környezetben és minden körülmények között kezelné a vezetést.

Acosta összefoglalójának egy fontos részletében ezt olvashatjuk:

A DMV felkérte CJ-t, hogy mérnöki szempontból foglalkozzon Elon üzenetével az L5-ös képességről az év végéig. Elon tweetje nem felel meg a mérnöki valóságnak CJ szerint. A Tesla jelenleg a 2. szinten van. A vezetői interakciók arányának 1 vagy 2 millió mérföld/vezetői interakció nagyságrendűnek kellene lennie ahhoz, hogy az automatizálás magasabb szintjére léphessünk. A Tesla jelezte, hogy Elon extrapolálja a fejlődési arányokat, amikor az L5-ös képességekről beszél. A Tesla nem tudta megmondani, hogy a fejlődési ütem a naptári év végére eléri-e az L5-öt.

Bár a kommentár egyes részeit átszerkesztették, de a Plainsite azonban képes volt másolni és beilleszteni a szerkesztett részt, amely a PDF-ben fehér foltként jelenik meg, egy másik dokumentumba.

A feljegyzésben szereplő megjegyzések ellentétesek azzal, amit Musk többször is mondott a nyilvánosság előtt.

„Nagyon bízom benne”

Muskot gyakran kérdezik a Twitteren és a negyedéves eredménybeszámolókban az FSD-vel kapcsolatos előrehaladási jelentésekről, többek között arról, hogy mikor fogják szoftverfrissítéseken keresztül bevezetni az opciót megvásárló tulajdonosok számára. Egy januári eredménybeszámolóban Musk azt mondta, hogy nagyon bízik abban, hogy

az autó még ebben az évben képes lesz önmagát vezetni, emberfeletti megbízhatósággal.

2021 áprilisában, a vállalat első negyedéves eredménybeszámolóján Musk azt mondta, hogy

ezt tényleg nagyon, nagyon nehéz megvalósítani. De nagyon bízom benne, hogy sikerülni fog.

A héten kiadott feljegyzés már betekintést is nyújtott a Tesla azon törekvésébe, hogy tesztelje és

végül feloldja az autonómia nagyobb szintjeit,

beleértve a járművek számát, amelyek a „Navigáció az autópilótával a városi utcákon” béta verzióját tesztelik, egy olyan funkciót, amely a városi területeken való vezetést hivatott kezelni, nem csak az autópályákon. A szabályozó hatóságok azt is megkérdezték a Tesla alkalmazottaitól, hogy a résztvevőket kiképzik-e, és hogyan képezik ki e funkció tesztelésére, és hogyan biztosítja az értékesítési csapat, hogy a jármű képességeiről és korlátairól szóló üzeneteket kommunikálják.

A márciusi ülésen 824 jármű vett részt a „városi utcák” béta-verzióját tesztelő kísérleti programban. Ebből körülbelül 750 járművet alkalmazottak vezettek, 71-et pedig nem alkalmazottak. A kísérleti program résztvevői 37 államban találhatók, a legtöbb résztvevő Kaliforniában van. A feljegyzés szerint 2021 márciusáig a kísérleti résztvevők több mint 153 000 mérföldet tettek meg a City Streets funkció használatával. Megjegyzésként szerepel, hogy a Tesla azt tervezi, ezt a résztvevői kört még ebben a hónapban körülbelül 1600 főre bővíti.

A Tesla közölte a DMV-vel, hogy a résztvevők számára egy videó kidolgozásán dolgozik, és hogy a résztvevők következő csoportjába a meglévő résztvevők ajánlásaival fognak bekerülni.

Az új résztvevőket a Tesla a biztosítási telematika alapján, az adott résztvevőre bejegyzett alvázszámok alapján vizsgálja majd át.

– áll a feljegyzésben. A Tesla munkatársai azt is elmondták a kaliforniai hatóságoknak, hogy képesek nyomon követni, mikor vannak meghibásodások, vagy mikor van kikapcsolva a funkció.

(Techcrunch)