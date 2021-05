Így érnék el a fiatalabb járműállományt a MÁV-nál

A magyarországi vasúthálózaton átlagosan napi 320 ezer, évente mintegy 120 millió utazás történik. A versenyképes vasúti közlekedéshez elengedhetetlen a 21. századi igényeket kielégítő, korszerű gördülőállomány. Ennek megvalósításához a vasúttársaság 40 Kiss emeletes motorvonatot rendelt, amelyek tervezetten 2022 végére megérkeznek, így Budapest elővárosi forgalmát szinte teljes egészében a népszerű motorvonatok szolgálhatják majd ki.



A járműfejlesztési program nemcsak az elővárosi közlekedésre koncentrál, hanem országos szinten is zajlik: Hódmezővásárhely és Szeged között decemberben állhatnak forgalomba az új tram-train szerelvények, amelyek közül már a harmadik vasútvillamos hibrid is túl van a nagy sebességű futópróbán.





A járműflotta megújításában kiemelt szerepe van a MÁV szolnoki járműjavítójában készülő saját gyártású IC+ kocsiknak is, amelyek jelentős magyar hozzáadott értékkel rendelkeznek. Az első húsz új generációs InterCity-kocsi forgalomba állását követően 2019 augusztusában megkezdődött hetven, belföldi forgalomra tervezett IC+ vasúti kocsi gyártása. 35 darab többcélú IC+ kocsi már elkészült, a korábban gyártott járművekkel együtt így már 55 korszerű IC+ kocsival találkozhatnak az utasok a MÁV vonalain.

Ezzel párhuzamosan már zajlik a további 35 darab első és prémium osztályú IC+ jármű gyártása. Július közepén forgalomba állhat az első olyan elsőosztályú kocsi, amely már prémium- és bisztrószakasszal is rendelkezik. Folyamatban van a vezérlőkocsi tervezése is, amelyből várhatóan több mint 60 darab készülhet. Az első prototípussal a sikeres próbák lebonyolítása és hatósági engedélyezési eljárást követően tervezetten 2024-ben találkozhatnak az utasok.



A hatékony vasúti járműgyártás érdekében a MÁV folyamatosan fejleszti a szolnoki járműjavítót: jelenleg zajlik az új, háromállású felületelőkészítő- és fényező csarnok kivitelezése, a megépülő létesítménynek köszönhetően 2022 első negyedévétől hatékonyabban készülhetnek majd az új IC+ kocsik is. Az említett fejlesztéseknek köszönhetően, valamint az új IC+ kocsik gyártása nyomán biztosítottá válik a megyeszékhelyek gyorsabb elérése.

A hosszú távú tervek megvalósítása és a hatékonyság növelése érdekében döntés született arról, hogy a személyszállítási közszolgáltatási feladatellátáshoz közvetlenül nem kapcsolódó járműgyártási tevékenységet, az annak végzéséhez szükséges munkaerőt és eszközöket október 1-jével a MÁV-START-tól a MÁV VAGON Kft-hez szervezik át.

Ez a társaság közel 20 éve végzi a vasúttársaság részére a járműjavítási szolgáltatásokat, gyártja az ehhez szükséges járműalkatrészeket, továbbá a cégcsoporton kívüli vasúti járműjavítási piac vevői igényeinek megfelelő komplex vasúti járműjavítási, -karbantartási és -felújítási feladatokat is ellát. A gyártási tevékenység áthelyezésének köszönhetően a MÁV VAGON hatékonyabban és gyorsabban lesz képes a beszerzési folyamatok, így többek között az IC+ gyártáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására is.