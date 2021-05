A dinoszauruszok előtti korból származó ritka halra bukkantak Madagaszkárnál

Dél-afrikai cápahalászok egy, már a dinoszauruszok korszakát megelőzően is élt, korábban réges-régen kihaltnak vélt hal élő fosszíliáját fogták ki az Indiai-óceán nyugati részén, Madagaszkár partjainál.

A halászok a csúcstechnológiát képviselő, korszerű mélytengeri hálóikkal 100-150 méter mélységben is képesek a zsákmányt becserkészni. E halászati módnak köszönhetően bukkantak a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó hal élőhelyére.

E patinás, 420 millió éves múlttal rendelkező halfajnak a közelmúltban megejtett kifogásait megelőzően 1938-ban lelték fel az utolsó élő példányát a dél-afrikai partok közelében.

A tudósok ritka szerencsés leletnek tartják a latin nevén Latimeria chalumnae faj, magyarul bojtosúszós maradványhal most meglelt, életben lévő példányát.

A dél-afrikai Journal of Science tudományos folyóiratban egyben kifejtik aggodalmukat, hogy az 1980-as évektől alkalmazott, egyre korszerűbb mélytengeri halászhálók segítségével mint jelenleg is, egy értékes leletre bukkantak, ám egyben a ritka mélytengeri élőlények fennmaradását is veszélyezteti a mélytengeri halászat.

Andrew Cooke, a Journal os Science tudományos főmunkatársa kifejtette, hogy vélhetően Madagaszkár partjainál található e ritka, kihaltnak vélt halfaj legjelentősebb élőhelye, ezért a mélytengeri halászattal sem kellene végleg eltüntetni őket a Földről.

Paubert Tsimanaoraty Mahatante, a madagaszkári kormány tengeri kutatásokért felelős szakértője viszont kifejtette, hogy a halászok egyáltalán nem érdekeltek ezeknek az élő kövületeknek a lehalászásában.

Nem ez az egyetlen olyan tengeri élő fosszília, amelyet kihaltnak véltek és mostanában bukkantak rá. Ausztrália partjainál áprilisban fogtak egy 23 éve kihaltnak tartott, erősen mérgező tengeri kígyót – számolt be a Newsweek.