Egy lövéssel két célpontot is sokkolni tud a magyar rendőrség

A Taser X2 elekródkilövő sokkolót is rendszerbe állítják a rendőrségnél és a Terrorelhárítási Központnál. A hírről a KaliberInfó számolt be, miután több lőkiképzőnél is feltűntek ilyen kényszerítőeszközök. Az Országos Rendőr-főkapitányság pedig megerősítette az értesülést.

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ megkezdte azoknak a kiképzőknek a felkészítését, akik a Taser X2 alkalmazásával érintett személyi állomány képzését hajtják végre

– írták a szaklap kérdésére.

Az amerikai Axon cég által gyártott Taser X2 egy kétlövetű elektródkilövő sokkoló, amelyet a világ számos rendvédelmi szervénél rendszeresítettek, köztük sok európai uniós tagországban is.

Az eszköz lehetővé teszi hibázás esetén a második lövést, vagy két jó lövéssel akár két célpont egyidejű sokkolását is.

Emellett kilövés nélkül, kontakt sokkolóként is alkalmazható. A két elektród becsapódási pontját külön lézerpontok jelzik, így könnyítve meg, hogy mindkét elektróda találata a célszemély testén legyen. A Taser X2 hatótávolsága körülbelül 5 méter, töltött tömege nem egészen fél kilogramm. Amerikai kiskereskedelmi ára 1400–1500 dollár körüli, míg egy dupla kilövőfej ára mintegy 80 dollár.