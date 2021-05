A bitcoin (BTC), a legismertebb kriptopénz nemcsak a decentralizált pénzügyek (DeFi) híveit, de a nagyvállalatok figyelmét is vonzza. A Sony most csatlakozott azon vállalatok egyre növekvő listájához, amelyek szeretnének bekapcsolódni a jelenség kínálta lehetőségekbe.

Tétre vagy befutóra

A május 13-án közzétett szabadalom szerint a Sony egy széles körű fogadási ökoszisztémát képzel el, amelyben a játékkonzolok, VR head-setek vagy PC-k kapcsolódnak, a fogadási algoritmus pedig dedikált szervereken működik.

A fogadási algoritmus a gépi tanulás, valamint a múltbeli adatok felhasználásával határozza meg a kezdeti ajánlati fogadásokat: például egy adott játékosra vagy egy eseményre tett téteket. Miután a fogadási ajánlatokat meghatározták, a fogadási esélyeket a felhasználó vagy az algoritmus állapíthatja meg a játékanalitikához való hozzáféréssel.

Az oddsokat számos tényező befolyásolhatja, beleértve az időbeli csökkenést, valamint a „pari-mutuel” fogadásokat – ez egy olyan fogadási rendszer, amiben egy adott típusú fogadásokat együttesen, egy poolban helyezik el. Az eredmény megszületett, a nyereményt a játékosok között a meghatározott szabályok szerint osztanák szét. Itt jönnek a képbe a bitcoin és más virtuális valuták. A szabadalom megjegyzi:

A tétek lehetnek pénzbeliek, pl. pénz vagy bitcoin, vagy lehetnek nem pénzbeli, pl. játékeszközök, digitális jogok és virtuális valuta is. Ha a fogadások pénzbeli jellegűek, a kínált nyereményszorzók figyelembe vehetik a kormányzati kivétet, pl. ha a számított nyereményszorzó 5-1, a kínált nyereményszorzó 4-1-re csökkenthető, hogy a kifizetések után maradjon némi fogadási vagyon a kormányzati kivét kifizetésére. A fogadási eszközök a néző elektronikus pénztárcájához köthetők.

Ez mindenképpen érdekes koncepció, és a szerencsejátékok magával ragadó jellegét erősítené. A játékosok például valós idejű fogadásokat tehetnek arra, hogy egy adott játékos mikor vagy hogyan „hal meg” (virtuálisan), vagy esik ki a játékból. A fogadási platformot a bitcoin vagy más virtuális valuták digitális tárcájához csatlakoztatva a Sony a fogadások elhelyezésének és beváltásának folyamatát a lehető legzökkenőmentesebbé kívánja tenni.

Még népszerűbb lesz a kriptovaluta

Ez a szabadalom egyben a bitcoin és más virtuális valuták növekvő elterjedtségét is kihangsúlyozza. Míg nem is olyan régen a mainstream pénzügyi körök és a nagyvállalatok még elkerülték a bitcoint, manapság már épp az ellenkezője igaz. A fordulatra jó példa a Coinbase kriptovaluta-váltó cég kiemelkedősen sikeres részvénykibocsátása. Ráadásul, bár az amerikaiaknak csak kevesebb mint 10 százalékának van kriptovaluta irányultságú tapasztalata, ez a kör fokozatosan bővül a bitcoin virágzásával.

A bitcoin közismert volatilitása mindig is a kriptovaluta meghatározó jellemzője volt. Ez a sajátossága nem is fog egyhamar megváltozni. Elon Musk pár napja a környezettudatosság nevében elfordult a kriptovalutáktól, ami jelen cikk írásakor is tartó hullámvölgyet okozott az árfolyamokban.

(Borítókép: ADreamHack Atlanta esemény résztvevői versenyeznek egymással 2018. november 17-én Atlantában. Fotó: Chris Thelen / Getty Images)