Az indiai mutáns veszélyesebb lehet a gyerekekre

A koronavírus indiai kettős mutánsa aggasztó mértékben terjed az Egyesült Királyságban. Az elmúlt egy hétben 160 százalékos növekedést észleltek a szigetországban a variáns által okozott esetek számában. Ez természetesen önmagában is aggodalomra ad okot, de ami ennél is rosszabb, az az a megfigyelés, hogy ez a vírusvariáns minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre. Egész iskolák kerülhetnek bajba emiatt.

Az Expressnek nyilatkozva dr. Hussain Abdeh, a Medicine Direct főgyógyszerésze és klinikai igazgatója kifejtette, hogy múlt héten a fertőzés gyakorisága az 5–14 éves gyerekek között 600 főnél is több volt 100 ezer gyermekre vonatkoztatva: ez majdnem kétszerese az eddig tapasztalt legmagasabb aránynak, ami 318/100 ezer volt, és novemberben,

vagyis a harmadik hullám legsúlyosabb fázisában észlelték.

A szakértő szerint helyes lenne a távoktatás ismételt bevezetése legalább addig, amíg megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre arról, hogy a jelenlegi vakcinák megvédenek-e az indiai kettős mutáns ellen. A világjárvány kezdeti szakaszában a gyermekek terjesztették a vírust leginkább, de úgy gondoltuk, ez inkább a velük kapcsolatba kerülő felnőtteket veszélyezteti. Azóta kiderült, hogy a Covid a gyermekekben is kiválthat súlyos, akár halálos lefolyású kórképet is.

A gyermekekben a Covid lefolyása más lehet, mint felnőttkorban, ezért a BNO, vagyis a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, vagy angol nevén ICD tavaly októberben új kódot vezetett be elsősorban erre, M35.81 néven. A gyermekeknél ugyanis hosszan tartó lázat, vérnyomásesést vagy akár a vérkeringés összeomlását, valamint több szervet, illetve szervrendszert (szívet és vérkeringést, gyomor- és bélrendszert, vesét, vérképző szerveket, bőrt, illetve idegrendszert) érintő tüneteket, továbbá a laborvizsgálatok során emelkedett általános gyulladásos markereket észleltek.

Érdekes módon a felnőttekre a Covid–19 során jellemző légzőszervi tünetek nem jelentkeztek minden esetben.

A védőoltások bevezetésekor kezdetben csak 16 (Pfizer), illetve 18 éves kortól (Moderna, AstraZeneca, Janssen, Szputnyik, Sinopharm) jött szóba a vakcinák beadása, a gyártók egy része azonban hamar észbe kapott, és megvizsgálta ennek lehetőségét a fiatalabb korosztályokban is. Jelenleg 12 éves kortól van reális esély oltásra.

Ha az indiai mutáns tovább terjed a jelenleg tapasztalható mértékben az Egyesült Királyságban, katasztrófához vezethet, ha 20 vagy annál is több, különböző családban élő gyermek ül egy osztályteremben.

Ha a fertőzést átadják egymásnak, mindannyian hazaviszik majd a vírust, és egész iskolák kerülhetnek komoly veszélybe emiatt

– fejtette ki az igazgató, dr. Abdeh.

Az indiai variáns megjelent az Egyesült Államokban is, ahol az első eseteket 12 év alatti gyermekben diagnosztizálták orvosaik. Ez azért is különösen aggasztó, mert az ennyire fiatal gyermekek oltása jelenleg nem lehetséges.

Az indiai variánsban található mindkét mutációról ismert, hogy csökkenti a korábbi megfertőződés vagy a vakcinák által kiváltott antitestek kötődési képességét a vírushoz, bár nem szünteti meg teljesen. Erről Jesse Bloom, a University of Washington mikrobiológus docense számolt be. Az L452R mutáció önmagában is képes a vírus fertőzőképességének mintegy 20 százalékos növelésére és a vírus elleni antitestek kötődésének 50 százalékkal történő csökkentésére az Egyesült Államokban végzett tanulmányok alapján.

Ez a mutáció található a nemes egyszerűséggel „Devil”-nek, azaz ördögnek nevezett kaliforniai mutánsban is, amely az év elején okozott pánikot az USA nyugati partján, tegyük hozzá, teljes joggal. A másik mutáció, vagyis az E484Q sem kecsegtet túl sok jóval. A mutációk megváltoztatják a vírus-tüskefehérje ACE2 receptorral történő interakcióját is, amelynek a vírus légutakba történő bejutásban van szerepe. A két mutáció együttes előfordulása egy vírusvariánson belül tehát valóban okot ad az aggodalomra.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Indiai fiúk sétálnak el egy koronavírus-témájú graffiti előtt 2021. március 5-én. Fotó: Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)