Százmilliárdot érne ma a magyar programozó pizzákért fizetett bitcoinja

Bár az árfolyam jelentősen változik, és csak az elmúlt napokban 40 százalékot vesztett értékéből, ma már nagyjából százmilliárd forintot ér az a 10 000 bitcoin, amivel Laszlo Hanyecz programozó 2010 májusában két pizzát vásárolt.

A bányászprogramot író Hanyecz egy bitcoin fórumon tette meg az ajánlatot:

10 000 bitcoint fizetek két pizzáért... mondjuk 2 nagyért, hogy maradjon másnapra is. Szeretnék rá hagymát, paprikát, kolbászt, gombát, paradicsomot és pepperonit... a szokásos dolgokat, nem kérek rá fura halat vagy bármi ilyet. Jelezz, ha érdekel, megegyezünk.

A Papa John's pizzériától érkező 41 dollár értékű nagy pizza a világ első kriptovalutás vásárlása volt az akkor egyéves bitcoinnal.

A történelmi esemény emlékére, és a kriptovaluta és a pizza nagy dicsőségére minden év május 22-én ünneplik a Bitcoin Pizza-napot, és megemlékeznek róla, hogy a magyar származású floridai férfi micsoda magánszigetet és magánrepülőgépet érő vagyont költött el 11 évvel ezelőtt. A pizzériák ezen a napon olcsóbban szállítanak a kriptovalutával fizetőknek.

Nem bántam meg. Nagyszerű dolognak tartom, hogy a Bitcoin korai történetének részesévé váltam ezzel. Az emberek ismerik a pizza történetét, mert valahogy mindenki számára könnyen befogadható, és azt mondják „Ó Istenem, maga elköltött ennyi pénzt!"

– mondta Hanyecz a CoinTelegraphnak adott interjúban.

Fotó: Laszlo Hanyecz / Lightning-dev levelezőlista Bon apetit!

A pizzát eladó Jeremy Sturdivant sem tollasodott meg a tranzakción, körülbelül 400 dollárért adott túl a bitcoinokon. Senki sem gondolta akkor, hogy egy bitcoin több tízezer dollárt fog érni az évtized végére.

Hanyecz a CoinTelegraphnak elmondta, hogy ma is a bitcoint tekinti az első számú kriptovalutának. A fórumon a pizzavásárlást dokumentáló fotón látható gyermekeinek is elmagyarázta a kriptopénzek működését, és már Amy és Liam is rendelkeznek egy kevés kriptovalutával.

