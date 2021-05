Puskagyolyóként is életben marad a medveállatka

A medveállatkák közismerten a Föld legellenállób élőlényei, meg sem kottyannak nekik a a szélsőséges körülmények, legyen az hideg, meleg, szárazság, nyomás, atomháború, vagy a közönséges világűr.

A tudománynak össze kellett szednie a kreativitását, hogy újabb próba elé állíthassa a szabad szemmel nem látható állatkákat: ezúttal puskából lőtték ki őket. A kísérlet eredménye, hogy egy szint fölött már a medveállatkák sem bírják ki a becsapódást, de persze ezt is jobban bírják, mint bármi más.

A kutatást a Beresheet szonda sorsa ihlette. Az izraeli eszköz egyik giroszkópjának meghibásodása miatt 2019 áprilisában irányíthatatlanul csapódott a Hold felszínébe, fedélzetén egy medveállatkákat tartalmazó kapszulával. Akkoriban felmerült, hogy a elpusztíthatatlan organizmusok kezére adtuk a Holdat, de a legutóbbi tudományos álláspont szerint a kazetta sértetlenül túlélte a becsapódást.

A Kent Egyetem munkatársai szerették volna tisztázni a becsapódással kapcsolatos kérdéseket, ezért hibernált állatokat egy laboratóriumi gázpuskába töltötték, amiben a hagyományos lövedékek sebességének sokszorosát lehet elérni.

Az Astrobiologyban közölt kutatás szerint szerint a medveállatkák túlélőképességének felső határa 900 méter/másodperc sebességű becsapódás, ami 1,14 gigapascal nyomást gyakorolt rájuk.

Élet az űrben

A Beresheet szondával lezuhant medveállatkák ez alapján – kivételesen – nem maradtak életben, mivel ennél nagyobb sebességgel csapódtak a Holdba.

A brit tudósok kutatási eredményének egyik következtetése a pánspermia elmélet szempontjából is fontos lehet. A pánspermia elmélet szerint az élet képes ellenálló magvak és spórák formájában a csillagközi téren keresztül terjedni és így jutott el a Földre is.

A puskából kilőtt medveállatkák alátámasztják a feltevést, hogy vannak olyan életformák, amik aszteroidákon utazva bizonyos határok között túlélhetnek egy becsapódást. Az aszteroidák mintegy 40 százaléka elég lassú, hogy egy medveállatka túléljen rajtuk – ez az arány nem csak a Holdon, de a Marson is azonos. Ez azt is jelenti, hogy a Naprendszer jégholdjain – az Europán és Enceladuson – a felszínről feltörő vízfelhők vizsgálatával is kimutatható az élet.

(LiveScience)